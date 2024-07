С 60-годишен танк начело: "Украинската пенсионна реформа" в руската армия (ВИДЕО)

Танковите войски на Руската федерация вече имат драстично променен облик – в основно оръжие се превръща 60-годишният танк Т-62! Заключението е направено на база мащабен анализ на сателитни снимки от един от източниците на платформата OSINT, цитиран от Forbes.

След вече 28 месеца тежки боеве, руската армия е загубила толкова много по-модерни танкове (Т-90, Т-80), че опира до дълбоките резерви, за да поддържа бойна линия за активния фронт от около 300 танка. Независимият мониторингов проект Oryx, който документира загубите на руска и украинска военна техника от началото на войната на 24 февруари, 2022 година, сочи, че руската армия е била лишена от общо 3208 танка заради прецизни действия на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Говорим обаче за статистика, базирана на снимки и видеокадри, които са геолокализирани – извън документираното със сигурност има и още загуби, които не са заснети, за да влязат в архива на Oryx.

