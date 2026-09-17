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Бербатов обяви датите за турнето на "Разкодиране" през 2027 г., кулминацията е в зала 1 на НДК

17 септември 2026, 13:42 часа 556 прочитания 0 коментара
Снимка: PR
Бербатов обяви датите за турнето на "Разкодиране" през 2027 г., кулминацията е в зала 1 на НДК

Димитър Бербатов, който направи фурор на театралната сцена с премиерата на спектакъла си "Бербатов: Разкодиране", обяви датите от националното турне за 2027 г. Началото беше поставено в родния му Благоевград, а до края на 2026 г. предстоят представления в Пазарджик, Стара Загора и Плевен. Но вече е ясно кога къде ще играе спектакъла си през следващата година. Бербатов ще зарадва публиката в театри в редица български градове, а кулминацията ще е в зала 1 на НДК в София на 17 октомври 2027 г.

Програма на националното турне на "Бербатов: Разкодиране"

Пазарджик - 1 октомври 2026 г. - Драматично-куклен театър "Константин Величков"

Стара Загора - 31 октомври 2026 г. - Държавна опера Стара Загора

Плевен - 26 ноември 2026 г. - Драматично-куклен театър "Иван Радоев"

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Русе – 27 януари 2027 г. - Доходно здание

Хасково – 23 февруари 2027 г. - Театър "Иван Димов"

Велико Търново – 14 април 2027 г. - Музикално-драматичен театър "Константин Кисимов"

Казанлък - 18 май 2027 г. - Дом на културата "Арсенал"

Шумен – 9 юни 2027 г. - Летен театър

Варна – 4 юли 2027 г. - Летен театър

Бургас – 10 юли 2027 г. - Летен театър

Габрово – 6 август 2027 г. - Летен театър

Пловдив – очаквайте скоро - Античен театър

София – 17 октомври 2027 г. - Зала 1 на НДК

Билетите са в продажба на kupibileti.bg.

Интервю: Димитър Бербатов пред Actualno: Личният ми връх беше “Манчестър Юнайтед” (ВИДЕО)

Снимка: PR

"Няколко дни след премиерата на спектакъла ми "Бербатов: Разкодиране" емоцията все още ме държи. Беше невероятно. Беше фантастично. Беше различно. Благодаря на всички, които изпълниха театъра в Благоевград и чуха, видяха, усетиха моето приключение по малко по-различен начин. Сега идва ред на останалите градове в България, които ще обиколим със спектакъла. Датите вече са ясни. Очаквам ви във вашия град, за да разкодираме заедно", каза Димитър Бербатов

В главната роля в спектакъла е самият Димитър Бербатов. Режисурата и сценичната драматизация са дело на Яна Титова. Музиката е специално създадена от Графа. Сценограф е Мирела Василева. Изпълнителен продуцент на спектакъла е Таня Колчакова-Янева. Подробности и новини за спектакъла на Димитър Бербатов може да следите в социалните мрежи на "Бербатов: Разкодиране".

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