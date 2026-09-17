Защо европейски банки изтеглят златото си от САЩ?

Форт Нокс – укрепеният комплекс в щата Кентъки, където се съхранява близо половината от златните резерви на правителството на САЩ – е синоним на сигурност. Да бъдеш „като Форт Нокс“ означава да си изключително защитен и добре охраняван. Въпреки това Съединените щати явно вече не се възприемат като сигурно място за съхранение на злато.

Решението на Централна банка на Нидерландия да премести около 86 тона злато от Ню Йорк в Лондон говори за нарастващите опасения сред някои правителства относно съхранението на стратегически активи в САЩ и възможността за лесен достъп до тях в случай на криза.

„De Nederlandsche Bank“ (DNB) посочи „геополитическите сътресения" като причина за взетото решение. Според финансовата институция прехвърлянето на златото под различни юрисдикции ще подобри „готовността за кризисни ситуации“. Франция също изтегли останалото си злато от Федералния резерв в Ню Йорк между юли 2025 г. и януари 2026 г., макар управителят на Френската централна банка Франсоа Вилерой дьо Гало да твърди, че мотивите за това не са политически.

В Германия и Италия, които имат съответно вторите и третите по големина златни резерви в света, също вече има политически призиви златото да бъде изтеглено от САЩ – заради опасения, свързани с непредсказуемостта на администрацията на Тръмп и нарастващата ѝ неприязън към Европейския съюз (ЕС), включително заплахите за анексиране на част от Гренландия.

Треска за злато

Себастиен Тиле, анализатор от „Оксфорд Икономикс“, казва за ДВ, че прякото изземване на активи е „изключително малък риск“ за европейските централни банки. Във времена на геополитическа несигурност обаче нарастват опасенията относно лесния достъп до тях: „По-същественото притеснение е, че активите, държани в друга държава, биха могли временно да станат недостъпни при екстремен сценарий, свързан със санкции, правни или геополитически събития“, уточнява той.

Като цяло, според Кришнан Гопаул от Световния съвет за златото, централните банки по целия свят купуват все повече злато от глобалната финансова криза през 2008 г. насам и все повече се фокусират върху това къде и как го съхраняват. В резултат от това цените на златото достигнаха рекордни нива.

Неотдавнашно проучване на Световния съвет за златото установи, че през последните четири години централните банки са натрупали средно по 1 000 тона злато – двойно повече спрямо предишното десетилетие, когато те са имали средно по около 500 тона злато.

Тъй като след световната финансова криза от 2008 г. последва дълговата криза в еврозоната, а след това имаше и редица политически кризи, пандемия, както и продължителни геополитически сътресения и конфликти, златото придоби все по-голямо значение като актив, предлагащ сигурно убежище, посочва Гопаул: „През последните две десетилетия постоянно възникваха въпроси и опасения относно глобалната финансова система и геополитическата обстановка в една или друга форма“.

Защо взеха тези решения

Решенията на Нидерландия и Франция да изтеглят златото си от Съединените щати и да го върнат в Европа подчертават новия акцент върху мястото на съхранение на златото и нуждата то да може бързо и лесно да бъде използвано в случай на нова криза. Централните банки, правителствата и суверенните фондове държат физическо злато на различни места, а преместването му може да бъде изключително сложно, рисковано и скъпо. А от неговото местоположение зависи колко лесно в случай на нужда то може да бъде продадено или разменено срещу валути или други активи.

„Централните банки обръщат все по-голямо внимание не само на това какви активи притежават, но и на това къде се съхраняват резервите, главно с цел да се постигне максимална устойчивост и гъвкавост на резервните активи“, казва в тази връзка Себастиен Тиле.

Гопаул подчертава факта, че нидерландската централна банка е преместила златото си в Лондон, а не в Нидерландия, защото Обединеното кралство е „един от най-ликвидните търговски центрове на пазара на злато“. Банката на Англия е един от най-големите световни притежатели и пазители на злато. Смята се, че в нейно притежание има около 400 000 златни кюлчета на стойност около 270 милиарда долара.

Надеждно място ли са САЩ

Макар преместването на златото в град като Лондон да има своя собствена привлекателност за европейските субекти, ясно е, че съмненията относно надеждността на САЩ в ерата на Тръмп и относно американската финансова система като цяло са основният фактор при вземането на такива решения.

Миналата седмица управителят на огромния норвежки суверенен фонд, възлизащ на 2,3 трилиона долара, заяви, че фондът трябва значително да намали вложенията си в американски държавни облигации. Това решение изглежда е продиктувано от загрижеността относно пазарите на американски ценни книжа, като растящата инфлация и държавният дълг повишават разходите по заемите и плашат инвеститорите.

Реториката на Тръмп

Себастиен Тиле посочва, че златото продължава да реагира чувствително на решенията на Федералния резерв на САЩ, а общата загриженост относно американските финансови пазари означава, че притежателите на злато търсят начини да преместят активите си. Други причини за това държави и институции да местят активите си е реториката на Тръмп относно Гренландия, както и продължаващите скрити или явни заплахи към ЕС.

Все още Съединените щати, и по-специално Федералният резерв на Ню Йорк в Манхатън, остават ключов пазител на значителна част от европейското злато - не на последно място и на това от Германия. Въпреки че между 2013 и 2017 г. Бундесбанк върна около 300 тона злато в Германия, в САЩ все още се съхраняват над 1 000 тона германско злато.

Източник: Дойче веле