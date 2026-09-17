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След присъдата на Тачи: Протестиращи подпалиха сградата на EULEX в Косово (ВИДЕО)

17 септември 2026, 14:01 часа 503 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
След присъдата на Тачи: Протестиращи подпалиха сградата на EULEX в Косово (ВИДЕО)

Пожар е възникнал в сградата на най-голямата гражданска мисия на Европейския съюз, създадена в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана EULEX в Косово, научаваме от материал на Kosovapress.  Пожарът е възникнал по време на протест срещу присъдата на Хашим Тачи и други представители на Армията за освобождаване на Косово и заради използването на пиротехника. Огънят не е бил голям и е бил незабавно потушен. Според органите на реда в Косово, около 22:30 ч. група протестиращи, събрали се близо до сградата на правителството, се насочиха към базата на EULEX, разположена близо до зеленчуковия пазар.

Полицията съобщава подробности за случилото се снощи по време на протеста пред базата на най-голямата гражданска мисия на Европейския съюз, създадена в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана EULEX преди полунощ.

След като са стигнали до входа на сградата, протестиращите са блокирали пътя. След това са започнали да хвърлят различни предмети, както и пиротехника. 

 „Полицейските служители непрекъснато комуникират с протестиращите, като ги призовават да протестират мирно и да се въздържат от хвърляне на предмети или опасни вещи по държавни сгради“, се посочва в изявлението на полицията.

Анадолската агенция публикува и видео от протеста в социалните мрежи. 

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Недоволство в Косово

Припомняме, че по информация на хърватската медия "Индекс" вчера хиляди хора се бяха събрали в центъра на Прищина, за да посрещнат осъдителната присъда на бившия президент на Косово Хашим Тачи и трима бивши лидери на Армията за освобождение на Косово със свирки и викове на недоволство. Безредици имаше и в Хага, където четиримата бяха осъдени на първа инстанция за военни престъпления. ОЩЕ: Безредици в Хага и плачещи хора по улиците на Прищина: Косово твърдо стои зад Тачи и призова за отмяна на присъдата (ВИДЕА)

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Косово Хашим Тачи Армия за освобождение на Косово
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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