Учени: Нещо странно се случва между Сатурн и Уран

Космическият телескоп „Джеймс Уеб“ е засекал промени в два пръстена на Харикло, малко тяло, разположено между Сатурн и Уран. Вътрешният пръстен е станал по-малко прозрачен, докато външният, напротив, пропуска повече светлина. Изданието ScienceDaily пише за това.

Аномалия между Сатурн и Уран

Харикло, с диаметър приблизително 250 километра, обикаля около Слънцето между орбитите на Сатурн и Уран. Пръстените му са открити през 2013 г. Сега наблюдения от космическия телескоп Джеймс Уеб показват, че тази система може да се променя значително по-бързо, отколкото се смяташе досега.

На 18 октомври 2022 г. телескопът Webb наблюдава преминаването на Харикло пред далечна звезда. Това явление се нарича звездно затъмнение. Когато Харикло и неговите пръстени блокират част от светлината на звездата, астрономите могат да определят свойствата на пръстените, като наблюдават промените в яркостта на звездата.

Изследователите сравнили тези данни с резултатите от предишни наблюдения, проведени през последното десетилетие. Оказало се, че двата пръстена са се променили по различен начин. Вътрешният е станал по-непрозрачен, което означава, че блокира повече светлина. Външният, от друга страна, е станал по-прозрачен.

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Според Пабло Сантос-Санс, изследовател в Института по астрофизика на Андалусия, разликата между новите и старите наблюдения показва промени и в двата пръстена. Причините за това явление остават неизвестни. Това наблюдение също така бележи първия път, когато звездно затъмнение е било специално предсказано, планирано и успешно заснето с помощта на телескопа Webb.

За да го осъществят, учените трябваше точно да определят орбитата на Харикло, позицията на далечната звезда и траекторията на телескопа. Уеб работи близо до точката на Лагранж L2, на приблизително 1,5 милиона километра от Земята в посока към Слънцето.

По време на наблюдението, Харикло се е движил спрямо телескопа със скорост само около 2,5 километра в секунда. Това е позволило на изследователите да получат подробни данни за структурата на пръстена.

Директното им фотографиране е практически невъзможно. Пръстените на Харикло са твърде тесни и твърде отдалечени, за да бъдат видими дори с телескопа Webb. Затъмнението ефективно позволява далечната звезда да се използва като вид подсветка.

Преди се смяташе, че пръстените на малките тела от Слънчевата система са относително стабилни. Нови данни за Харикло показват, че подобни структури могат да се променят само в рамките на няколко години.

Същевременно учените отбелязват, че наблюдаваните разлики може да се дължат на нещо повече от действителни промени в пръстените. Резултатите биха могли да бъдат повлияни от филтрите, използвани в различните наблюдения. Следователно, изследователите се нуждаят от допълнителни данни, за да определят точната причина за промените.