С рекордна активност завърши изборният ден в Унгария: Светът очаква първите резултати

С рекордна избирателна активност приключи парламентарният вот в Унгария. Финал на гласуването бе поставен в 19 ч. местно време (20 ч. българско). Избирателната активност достигна 77,80%, което означава, че вотът е най-масовият в историята на страната. Предишният рекорд бе 73,50 на сто избирателна активност. Освен това тя е значително по-висока от тази по същото време през последните няколко вота. През 2022 г. тя е била 62,09%, а през 2018 г. - 63,02%.

Сега светът очаква първите резултати от вота. По първи предварителни непотвърдени данни, опозиционната партия "Тиса" води пред управляващата партия "Фидес" на Виктор Орбан. Очаква се скоро да бъдат обявени и първи резултати -

Изборите са смятани за ключови за политическото бъдеще на страната и за най-голямото предизвикателство за управлението на премиера Виктор Орбан, който е на власт в страната от 16 години. За изборите тази година са се регистрирали най-голям брой избиратели, а броят на гласувалите по пощата също е достигнал рекордни нива - близо 224 000 души, посочва унгарската Национална избирателна служба.

Освен това голям брой млади хора днес имат възможността да упражнят за първи път правото си на глас, отбелязва службата. Право да гласуват за първи път на тези избори имат около 180 000 младежи, родени между 10 юни 2006 г. и 12 април 2008 г., пише БТА.

Младите хора, които гласуват за първи път, се посрещат във всяка избирателна секция със символичен подарък - плетена гривна в националните цветове на Унгария, за да се подчертае значението на тяхното участие в демократичния процес, посочва Националната избирателна служба.

Парламентарните избори ще определят състава на 199-членното Национално събрание. Те са десетите след възстановяването на демократичния процес в страната през 1990 г.

