Към 17 часа: Три четвърти от унгарците вече са гласували на парламентарните избори

Избирателната активност на парламентарните избори в Унгария е 74,23% към 17:00 часа днес, сочат междинни данни на изборните власти, разпространени в хода на изборния ден. Вотът се очертава да премине при рекордна активност на избирателите на фона на оспорваната надпревара между управляващата коалиция ФИДЕС и опозиционната формация ТИСА. Изборите са смятани за ключови за политическото бъдеще на страната и за най-голямото предизвикателство за управлението на премиера Виктор Орбан, който е на власт в страната от 16 години.

Още: Само за час: Невероятна избирателна активност в Унгария (ВИДЕО)*

Отчетената до момента избирателна активност е значително по-висока от тази по същото време през последните няколко вота. През 2022 г. тя е била 62,09%, а през 2018 г. - 63,02%. За изборите тази година са се регистрирали най-голям брой избиратели, а броят на гласувалите по пощата също е достигнал рекордни нива - близо 224 000 души, посочва унгарската Национална избиратела служба.

Освен това голям брой млади хора днес имат възможността да упражнят за първи път правото си на глас, отбелязва службата. Право да гласуват за първи път на тези избори имат около 180 000 младежи, родени между 10 юни 2006 г. и 12 април 2008 г. Младите хора, които гласуват за първи път, се посрещат във всяка избирателна секция със символичен подарък — плетена гривна в националните цветове на Унгария, за да се подчертае значението на тяхното участие в демократичния процес, посочва Националната избирателна служба.

Още: След разкритията, че Унгария е предавала информация на Иран и Русия: Еврокомисията иска обяснение от Будапеща

Парламентарните избори ще определят състава на 199-членното Национално събрание. Те са десетите след възстановяването на демократичния процес в страната през 1990 г. Първите прогнозни резултати се очаква да бъдат обявени около час след затварянето на избирателните секции в 19:00 часа местно време или 20:00 часа българско.