Първи данни от Унгария: Орбан е пътник, Мадяр взема пълно мнозинство - битката тепърва предстои

При около 7% преброени бюлетини от днешните парламентарни избори в Унгария, опозиционната унгарска партия "Тиса", водена от Петер Мадяр, печели пълно мнозинство - 110 депутатски места в унгарския парламент, в който има общо 199 депутати. "Фидес" на досегашния унгарски премиер Виктор Орбан е със 71 места. Само още една партия преминава бариерата за влизане в унгарския парламент - "Наша родина", пише беларуската опозиционна медия NEXTA, която има кореспонденти в Унгария.

Преброяването тепърва започва. Първо се броят едномандатните избирателни райони (106 депутати) и многомандатните райони (93 депутати), а след това се преброяват националните листи. Припомняме, че в едномандатните райони печели кандидатът, който събере най-много гласове, дори не е нужно да се преминава някаква бариера, например 50%. Сегашната избирателна система в Унгария беше формирана през 2011 и 2013, когато Орбан беше пак премиер. Пълната картина ще се очертае по-късно.

Ключовият момент е "бонусът на победителя", който идва от многомандатните райони. Ако една партия спечели многомандатен избирателен район, тя получава не само мандатите от този район, но гласовете, които така да се каже не са ѝ нужни за победата, се преливат в общия брой гласове, дадени за въпросната партия. Например, в даден район вторият е спечелил 10 000 гласа, на първия му трябват 10 001 за победа, но е събрал 15 001 - останалите 5000 се преливат на национално ниво. С други думи, гласовете не се губят, а засилват резултатът на взелия ги на национално ниво. Поради това "Фидес" може да спечели по-малко от 50% от всички подадени гласове, но все пак да си осигури мнозинство. Тоест, дори ако опозицията в момента води, това не означава, че тя действително ще спечели.

В Будапеща привърженици на "Тиса" вече се събраха за шествие, а Петер Мадяр се появи там и благодари на всички гласували, като каза, че над 6 000 000 унгарци днес са отишли до урните:

A large rally is underway in central Budapest



People have taken to the streets amid early signals of a possible opposition victory.



Péter Magyar addressed his supporters, saying that more than 6 million people turned out to vote.



