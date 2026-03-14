14 март 2026, 20:23 часа 433 прочитания 0 коментара
С вурстчета и бира: "Алтернатива за Германия" ще привлича нови избиратели в селските кръчми

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (AfD) е разработила нов формат за достигане до избирателите - чрез селските бирарии. Целта е да се превърнат пустеещите и затворени селски барове и винарни в политически центрове. Според вътрешен партиен документ, те ще служат като приемни за граждани през деня и ще бъдат домакини на срещи, лекции и партийни събития вечер и през уикенда, съобщава германският ежедневник BILD. 

Първите такива "политически бирарии" се планира да бъдат открити в Рейнланд-Пфалц, като по-късно моделът ще бъде разширен и в други региони.

От "Алтернатива за Германия" смятат, че това ще засили влиянието им в малките градове и селските райони, където според тях другите политически сили вече са загубили подкрепа. 

Според статия на BILD, партията Алтернатива за Германия разработва стратегия да използва селски кръчми и барове като политически центрове, за да привлича избиратели в малките населени места.

В документа се предлагат различни активности, като например "вечери с бира и наденици", дискусии и срещи с избиратели, филмови вечери и представяне на книги, "Aperol-вечери" за младежи и кафе за пенсионери. 

Целта е да се създадат многофункционални центрове за общност и политика, а не стандартни партийни офиси, се казва в документа, цитиран от вестника.

Елена Страхилова Отговорен редактор
