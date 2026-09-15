Чудовищна цена за само ден наем на супертанкер, возещ петрол от Персийския залив до Китай

В момента да наемеш супертанкер, с който да превозиш суров петрол от Персийския залив до Китай, струва 1 000 000 долара ... на ден. Това е граница, която е достигната за пръв път в историята, сочат данни на Bloomberg. Досега най-високата дневна цена за наем (със застаховка) беше около 200 000 долара - или 5 пъти по-малко. Дори "по-безопасният" участък от Оман до Китай струва 644 000 долара на ден.

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Почти никой вече не изпраща кораб през Ормузкия проток, така че суровият петрол се транспортира през пролива с по-малки кораби, след което се прехвърля до супертанкери извън самия проток – което увеличава и времето, а и използваните кораби, съответно увеличава парите, които се харчат.

It now costs $1 million a day to hire a supertanker on the Persian Gulf-to-China route, for first time ever.



Previous "once in a lifetime" peaks were around $200,000. This is five times that.



Almost no one will send a ship through Hormuz anymore, so crude gets shuttled… pic.twitter.com/y2ghC1pwXM — Clash Report (@clashreport) September 15, 2026

Един корейски оператор, Sinokor, контролира приблизително 10% от световния флот на супертанкери и има необичайна ценова власт. Супертанкерите превозват наведнъж между 200 000 и 320 000 тона суров петрол. А старите танкери се продават на двойна цена от миналата година.

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