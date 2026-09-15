Кабинетът "Радев":

Чудовищна цена за само ден наем на супертанкер, возещ петрол от Персийския залив до Китай

15 септември 2026, 14:21 часа 889 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images-
Чудовищна цена за само ден наем на супертанкер, возещ петрол от Персийския залив до Китай

В момента да наемеш супертанкер, с който да превозиш суров петрол от Персийския залив до Китай, струва 1 000 000 долара ... на ден. Това е граница, която е достигната за пръв път в историята, сочат данни на Bloomberg. Досега най-високата дневна цена за наем (със застаховка) беше около 200 000 долара - или 5 пъти по-малко. Дори "по-безопасният" участък от Оман до Китай струва 644 000 долара на ден.

Още: Иран и САЩ дадоха различни версии за взривения танкер "Ел Гая" в Ормузкия проток

Почти никой вече не изпраща кораб през Ормузкия проток, така че суровият петрол се транспортира през пролива с по-малки кораби, след което се прехвърля до супертанкери извън самия проток – което увеличава и времето, а и използваните кораби, съответно увеличава парите, които се харчат.

Един корейски оператор, Sinokor, контролира приблизително 10% от световния флот на супертанкери и има необичайна ценова власт. Супертанкерите превозват наведнъж между 200 000 и 320 000 тона суров петрол. А старите танкери се продават на двойна цена от миналата година.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Рафинериите продължават да плащат, защото маржовете на горивото са изключително големи. И всичко това, защото Украйна нападала руските рафинерии - такива ги говори президентът на САЩ Доналд Тръмп - ОЩЕ: Тръмп обвини Зеленски за скъпия дизел в САЩ, щял да вземе петрола на Иран както на Венецуела (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Китай Танкер Ормузкия пролив Ормузки проток застраховка танкер
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес