Европа не е готова за война: Полша обяви от кое руско оръжие се страхува най-много (ОБЗОР - ВИДЕО)

Не можем да изключим сценарий, при който руски дронове нанасят удари на полска територия през следващите седмици и месеци. Това каза полският премиер Доналд Туск, цитиран от RMF24. Туск изрази надежда, че "най-лошият сценарий няма да се осъществи", но последните събития "потвърждават информацията, която получаваме от много месеци, че са възможни дори по-лоши сценарии". Сред тях той посочи удари с руски дронове на полска територия – ОЩЕ: Русия удари по влакова линия, където се возят Борис Джонсън и други важни евросъветници (ВИДЕО)

Туск специално изрази тревога заради новите модели руски далекобойни дронове с реактивен двигател (модели на основата на иранските "Шахед" - "Геран 4" и "Геран 5"), които определи като "все по-опасни технологии – техните обхват и точност са тревожни". Полският премиер уточни, че чака още данни колко е подготвена Полша да противодейства на това основно оръжие във войната в Украйна.

Още едно доказателство колко опасни са тези дронове - Украйна прехваща само около 60% от тези дронове с реактивен двигател, в сравнение с 90-95% за други модели, съобщава Financial Times. "Геран-5" например може да достигне скорост до 600 км/ч, да носи бойна глава от 90 кг и да лети около 1000 км. Дроновете са оборудвани и с термовизионни камери, защитена навигационна връзка и система за насочване към целта с изкуствен интелект.

🤬 The moment of a Russian strike on a stream of cars in Pavlohrad



The footage shows the explosion hitting the roadway right next to moving vehicles.



According to the Dnipropetrovsk Regional Military Administration, five people were injured, with one of them in serious… pic.twitter.com/dF6cPmpVtn — NEXTA (@nexta_tv) September 14, 2026

Разбира се, и руснаците не са безгрешни с дроновете си - има и такива примери като долния как изстреляното се връща обратно като бумеранг:

The Russians launched their "Molniya" UAV, but it flew right back at them. pic.twitter.com/yDVVdLPlxo — WarTranslated (@wartranslated) September 14, 2026

Заместник-началникът на Главното управление на военното разузнаване (ГУР) на Украйна генерал-майор Вадим Скибицки вече каза, че Русия може да произведе най-малко 100 балистични ракети през септември 2026 година. Скибицки заяви, че Русия използва между 17 и 19 установки за балистични ракети в Курск, Воронеж и други области, граничещи с Украйна, за да стреля по Киев и други цели в Украйна. Скибицки по-рано съобщи, че Русия се насочва към производството и изстрелването на балистични ракети, тъй като вероятно се стреми да се възползва от недостига на ракети-прехващачи за ПВО системите "Пейтриът" в Украйна.

Развръзката на войната наближава

"Най-вероятно сме свидетели на най-решителните моменти – може би седмици или месеци – пред нас в защитата на свободата и мира на нашия континент. Това е, което виждам и което имам предвид – ще направя каквото мога да поддържам нашата помощ (за Украйна) и да убеждавам хората, че е в наш интерес да го направим. Знам аргументите, виждам дебата, виждам резервите в части от Германия ив ЕС. Дебатираме и стигаме до едни и същи заключения: Ако Русия успее, това ще има непредсказуеми и безпрецедентни последици за всички нас, включително Германия. И това е причината, поради която стоя тук много твърдо, много ясно и не желая да отстъпя нито сантиметър назад". Думите са на германския канцлер Фридрих Мерц. А заедно с тях в Германия вече има спекулации, че до края на 2027 година Германия планира да разположи близо 5000 войници в Литва, това вече започна да се случва от 2025 година - и до 1000 от тях биха могли да бъдат изпратени там без да им се дава избор – ОЩЕ: Лидерът на "Алтернатива за Германия" се закани да спре парите за ЕС и еврозоната, не само за Украйна (ВИДЕО)

Germany’s Chancellor Merz:



Most likely, we are seeing the most decisive moments — perhaps weeks or months — ahead of us in defending the freedom and peace of our continent.



If Russia succeeds, this will have unpredictable and unprecedented consequences for all of us, including… pic.twitter.com/PpyWAMPLu1 — Clash Report (@clashreport) September 14, 2026

В същото време лидерката на "Алтернатива за Германия" Алис Вайдел не спира натиска за "нормализиране" на връзките с Путинова Русия. "Трябва да си набавяме газ и петрол от там, където са най-евтини – а именно от Русия. В наши собствени интереси за сигурност, както и в икономически интереси, е да имаме добри отношения с Русия", настоя тя. Но не посочи каква е цената на руския газ и петрол в момента:

German AfD Leader Alice Weidel on Russia:



We have to obtain fossil fuels from wherever natural gas and oil are cheapest — namely, from Russia.



It is in our own security interests as well as our economic interests to have good relations with Russia. pic.twitter.com/FkKKOpCDAo — Clash Report (@clashreport) September 14, 2026

Дейвид Петреъс, бившият директор на ЦРУ, който също се оказа близо до ударения в Ягодин пътнически влак на 13 септември, беше категоричен на Ялтенската конференция (YES): "Путин се опитва през цялото време да възстанови Съветския съюз. И не мисля, че Литва ще е следващата. Молдова е много по-вероятна опция, защото е много по-слаба. Европейските страни не са готови. Нито една от тях не е извършила необходимите революционни промени в концепциите си за водене на война, в отбраната и сигурността". Петреъс добави, че е невероятно как Русия понася такива огромни загуби в Украйна и въпреки това не намалява темпото на военните действия. А генералният секретар на НАТО Марк Рюте също обърна внимание на това: "Ако си млад мъж в Русия и се присъединиш към войната, шансовете да не се върнеш у дома са големи, просто защото на твоя президент не му пука за твоя живот. Той (Путин) просто иска някак да продължи тези боеве срещу Украйна".

Former CIA Director David Petraeus:



Putin is trying to restore the Soviet Union all the time. And I don’t think Lithuania will be next. Moldova is much more likely, because they are much weaker in this regard.



European countries are not ready. None of them has carried out the… pic.twitter.com/ufk1mPzTe1 — Clash Report (@clashreport) September 14, 2026

NATO's Rutte:



If you are a young man in Russia and you join the fight, the chances are big that you will not return home because your president simply doesn’t care about your life.



He just wants to somehow continue this fight against Ukraine. pic.twitter.com/rFhZLZGdLf — Clash Report (@clashreport) September 14, 2026

На този фон набира скорост и предизборен клип на "Единна Русия", партията на руския диктатор Владимир Путин, в който руският външен министър Сергей Лавров обяснява: "Когато ни третират честно, винаги стигаме до споразумение. Когато ни се усмихват и не спазват думата си, нека сами винят себе си. Но който дойде при нас с меч, да не очаква милост". Изборите за Думата, долната камара на руския парламент, приключват на 20 септември, неделя:

🤡 “Whoever comes at us with a sword should expect no mercy”: United Russia releases a campaign video



With less than a week to go before voting, the campaign has fully turned into a festival of political absurdity.



In the video, the clown party addresses its opponents: if you… pic.twitter.com/7YmILeJCuc — NEXTA (@nexta_tv) September 14, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 125 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 14 септември е имало 262 бойни сблъсъка спрямо 208 на 13 септември. Руснаците са хвърлили 280 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 6 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2839 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 30 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 10 368 FPV дрона, което е с около 1350 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление този път е било това от Торецк към Константиновка - там украинците са регистрирали 29 руски пехотни атаки. На югозапад, в Покровското направление, са организирани 26 руски пехотни атаки, но южно от Покровск и северно от Гуляйполе, в Олександриевското направление, не е регистрирана нито една руска пехотна атака за последните 24 часа. В Покровското направление напоследък бойните действия представляват най-вече удари с дронове и масирано използване на авиобомби специално от руска страна, според руски и украински източници. При Гуляйполе е имало 9 руски пехотни атаки, а по 8 са станали в Славянското, Лиманското и Купянското направление. Северно от Купянск, в направлението към Велики Бурлук, руснаците твърдят, че превзели още 2 села и затягали обръча около 2000 украински войници, но и досега сигурни геолокализирани видеокадри за тези руски твърдения няма, което пак се подчертава от ISW - американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

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🎯 440 enemy targets hit in one week.



Soldiers of Ukraine’s 147th Artillery Brigade of the 7th Rapid Response Corps kept striking Russian positions on the Kostiantynivka and Pokrovsk directions.



Among the 440 targets hit:

💥 command & observation posts

💥 personnel positions

💥… pic.twitter.com/wC3p2k2BCR — 7th Corps of AAF (@7corpsDSHV) September 14, 2026

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 200 далекобойни дрона по цели в Украйна. Свалени са 187 – а преминали през украинската ПВО руски далекобойни системи са ударили на 7 места в Украйна, сочи сутрешната сводка на украинските ВВС. Руското военно министерство съобщава, че тази нощ над руска територия са свалени 222 далекобойни украински дрона – ОЩЕ: Тръмп се изфука с примирие - поредна руска рафинерия пламна. В Киев гори бензиностанция (ВИДЕО)