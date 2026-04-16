Само кратки емисии: Журналистите в Италия на 24-часова стачка

16 април 2026, 12:03 часа
Снимка: Italian Business
В Италия тази сутрин започназапочна национална 24-часова стачка на журналистите. Тя е трета поред в рамките на няколко месеца, припомня БНР.

Стачката е организирана от Националната федерация на италианските журналисти FNSI. Тя започна в 5,30 минути местно време и ще приключи в същия час утре сутринта.

В официалното комюнике се казва, че договорът за регулиране на работата на журналистите е изтекъл преди 10 години, през които издателите са получавали обществена помощ, докато техните заплати са тежко засегнати от инфлацията.

И освен това "няма правило за използване на изкуствен интелект и за справедливо икономическо признание на авторските права".

За Националната федерация на италианските журналисти, "достойнството и бъдещето на информацията зависят от подновяването на договорите, възстановяването на заплатите и защитата на правата".

Електронните издания и информационните агенции не обновяват страниците си, всекидневниците информираха читателите си защо няма да има вестници утре по реповете.

Обществената медия РАИ и частната Медиасет излъчват в определени часове само кратки бюлетини.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
