Анна Бодакова: Червеният терор в „Света Неделя“ е кървавата кулминация на политическото насилие под давлението на чужди имперски сили

На този ден преди 101 години София става арена, а българският народ жертва на втория най-кръвопролитен терористичен атентат в историята на европейския XX век.

Терористи от Българската комунистическа партия провеждат зловеща акция по платена поръчка на Москва, започнала с показния разстрел на запасния генерал Константин Георгиев пред очите на малката му внучка край църквата “Свети Седмочисленици”. Дръзкото убийство на 51-годишния герой от трите войни в началото на века и народен представител от управляващия по онова време “Демократически сговор” първоначално остава неразкрито. Поклонението пред тленните му останки е навръх Велики четвъртък в катедралата на Софийската митрополия “Свети Крал” (днес “Света Неделя”) в присъствието на целия генералитет и всички министри, предвождани от премиера Александър Цанков. Закъснението на Цар Борис III заради погребението на убития при покушението в Арабаконак негов адютант Петър Котев в крайна сметка спасява живота на младия монарх.

Току под купола на храма безбожниците от БКП предварително са плантирали 25 килограма динамит с помощта на подкупен клисар, служещ в църквата. Експлозивът е поставен в комплект с бутилка сярна киселина, целяща да отрови и доубие всеки оцелял след детонацията. Опелото тъкмо започва и непосредствено след като Софийският митрополит Стефан промълвява Христовите слова “от смърт към живот”, настъпва часът на адския взрив. Общият брой на убитите достига 213 души, сред които кмета на София Паскал Паскалев, трима депутати, 13 генерали, близо 30 висши офицери, видни публични фигури, десетки деца, младежи и възрастни опечалени.

“Картината край “Света Неделя” беше направо страшна. Беше ясно, че комунистите готвят истински опит Съветска Русия да стъпи в България. И че е имало - това е известно от следствието - подготвено правителство от Коминтерна, което тутакси да поеме властта, тъй като се е смятало, че правителството на Цанков и генералитетът ще бъдат унищожени. Военната организация на БКП е трябвало да вземе в ръцете оръжието и с въоръжени отряди да превземе властта”, - из книгата на Ирина Недева “Мисия Париж. Разговори с Евгений Силянов”.

Червеният терор в “Света Неделя” е кървавата кулминация на дългогодишно политическо насилие под давлението на чужди имперски сили и интереси. Днес, когато случайно минаваме или организирано се събираме пред храма, нека всички сведем глава в минутка мълчание и почит към жертвите на най-жестокия и смъртоносен терористичен акт в цялата история на България. Нека съхраним паметта им и научим болезнените уроци от миналото. Нека опазим обществото и държавността ни от бъдещите посегателства на онези, готови да служат на чужд вражески интерес и в отклонение от цивилизационно избрания ни европейски път на историческо развитие.

Aвтор: Анна Бодакова