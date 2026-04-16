Скандал в Гърция: Зам.-министър се оказа със средно образование

16 април 2026, 10:52 часа 168 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images / Guliver
Скандал в Гърция: Зам.-министър се оказа със средно образование

Политически скандал в Гърция заради липсата на диплома за висше образование на заместинк-министърът на аграрното развитие Макариос Лазаридис. Темата се обсъжда днес в парламента. Опозиционната партия СИРИЗА поиска оставката на депутата от управляващата партия "Нова демокрация" и настоящ заместник-министър на аграрното развитие. Той е обвинен, че през 2007 г. е бил назначен на държавен пост без да притежава необходимата диплома за това и е представил фалшива декларация за висше образование, което не притежава.

Макариос Лазаридис се защити като представи пред медиите документ за завършен курс в частен колеж, който не се признава от държавата. Това засили още повече недоволството на опозицията, която обвинява правителството в липса на прозрачност и клиентелистко поведение в управлението на държавата, съобщи БНР.

Аграрният сектор е изключително болезнена тема в гръцкото общество след разкритията на европейската прокуратура за присвояване на милиони евро от евросубсидиите с фалшиви документи.

Социалистите от ПАСОК искат оставката на цялото правителство. Опозицията подготвя вот на недоверие към кабинета на премиера Кириакос Мицотакис.

 

 

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
