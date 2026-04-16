Като във Втората световна война: САЩ впрягат автомобилни гиганти да правят оръжия

Администрацията на Доналд Тръмп иска автомобилните компании и други американски производители да играят по-голяма роля в производството на оръжие - практика, използвана по време на Втората световна война. Висши служители от Министерството на отбраната са провели разговори с ръководните кадри на няколко гиганта, включително Мери Бара - главния изпълнителен директор на General Motors, и Джим Фарли - главния изпълнителен директор на Ford Motor, твърди The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Пентагонът проявява интерес към ангажирането на компаниите, за да използва техния персонал и производствен капацитет за увеличаване на производството на боеприпаси и друго военно оборудване, защото войните в Украйна и Иран изчерпват запасите на Щатите.

По-голям проблем със сигурност е конфликтът в Близкия изток, където украински представители, ангажирани с подпомагане на държавите от Персийския залив, вече споделиха как американците изстрелват ПВО ракети, без да пестят. Отделно, Тръмп намали рязко оръжията за Киев по време на втория си мандат.

"Всички налични решения и технологии"

Разговорите с автомобилните производители са били предварителни и с широк обхват, споделят източниците на WSJ. Длъжностни лица от Министерството на отбраната казват, че на американските производители може да им се наложи да подкрепят традиционните компании в отбранителния сектор, и питат дали съответните фирми биха могли бързо да преминат към работа в областта на отбраната.

GE Aerospace и производителят на превозни средства и машини Oshkosh са също сред компаниите, участвали в разговорите с представители на Пентагона.

Министерството на отбраната „е решено да разшири бързо отбранителната индустриална база, като използва всички налични търговски решения и технологии, за да гарантира, че нашите войници запазват решаващо предимство“, казва представител на Пентагона. Министърът на отбраната Пийт Хегсет пък вече говори за поставяне на производството във „военно положение“.

Разговорите започнали преди войната в Иран, Пентагонът обявил, че е въпрос на национална сигурност

Според източниците на The Wall Street Journal преговорите са започнали още преди войната в Иран. Натискът, който конфликтът оказва върху запасите от боеприпаси на САЩ, е още един признак, че военните се нуждаят от повече търговски партньори, за да увеличат бързо доставките на снаряди и тактическо оборудване като ракети и технологии за противодействие на дронове.

По време на разговорите с ръководители на американски производствени компании представителите на Министерството на отбраната са представили увеличаването на производството на оръжие като въпрос на национална сигурност.

Длъжностните лица попитали дали компаниите могат да помогнат за подкрепа на местния производствен капацитет. Също така помолили бизнес ръководителите да идентифицират пречките за поемане на допълнителна работа в областта на отбраната - от изисквания за сключване на договори до препятствия в тръжния процес.

Oshkosh например произвежда тактически транспортни средства за превоз на войски за армията и съюзниците на САЩ. Само че по-голямата част от приходите на компанията в размер на 10,5 милиарда долара не е свързана с отбраната.

Неотдавнашното искане на Пентагона за бюджет от 1,5 трилиона долара, който би бил най-големият в съвременната история на ведомството, изисква значителни инвестиции в производството на боеприпаси и дронове.

Ще помагат ли пак General Motors и Ford?

Администрацията на Тръмп вече е призовавала американските автомобилни производители и преди. General Motors и Ford обединиха усилия с производители на медицинско оборудване, за да произведат десетки хиляди апарати за изкуствено дишане в началото на пандемията от Covid-19.

Вече има прецедент в пренасочването на местното производство към военни нужди. Автомобилните производители от Детройт спрират правенето на автомобили по време на Втората световна война, за да произвеждат бомбардировачи, авиационни двигатели и камиони като част от американския „Арсенал на демокрацията“.

Днес голяма част от военното производство се извършва от ограничен брой подизпълнители. Макар че много от най-големите американски производители извън традиционния отбранителен сектор вече имат договори с Пентагона, повечето от тях са с ограничен обхват и стойност, често ограничени до нишови изследвания или конкретни продукти.

GM има дъщерно дружество в отбранителния сектор, което произвежда лек автомобил за пехотни отряди, базиран на пикапа Chevrolet Colorado. Програмата, както и други инициативи на компанията, представляват нарастващ източник на приходи, но все още съставляват само малка част от приходите и общия производствен капацитет на автомобилния производител.

Очаква се фирмата да бъде водещ кандидат за производството на по-голям автомобил за пехотни отряди за американската армия, който да замести Humvee. Освен за превоз на войски, камионът ще служи като мобилна енергийна и командна база.

Още: Ford и General Motors влизат в съда заради спор за име