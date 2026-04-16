Швеция алармира: Русия може да превземе острови в Балтийско море

16 април 2026, 12:29 часа 127 прочитания 0 коментара
Снимка: David Callahan / CC0 1.0 Universal
Швеция алармира: Русия може да превземе острови в Балтийско море

Русия може да предизвика НАТО по всяко време, окупирайки остров в Балтийско море. За такава възможност предупреди Швеция.

В коментар за The Times началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Швеция Михаел Клаесон заяви, че Кремъл може още утре да започне малка атака по море.

Досега повечето обсъждани сценарии за руска атака срещу територията на НАТО се фокусираха върху завладяването на територии в близост до източния фланг, но европейските стратези са все по-загрижени за възможността от ескалация на конфликта по море, особено в Балтийско море.

Руските войски са започнали да ескортират търговски кораби от "сенчестия флот", а военните им кораби са насочвали оръжейните си системи към военни кораби на страните-членки на НАТО.

Руска атака може да дойде по море

"Считам за важно да подчертая, че трябва да бъдем нащрек и да възпираме Русия от подобни авантюри чрез нашето присъствие във важни райони на север и разбира се, в Балтийско море", заяви Клаесон.

При проведени досега учения шведските военни често симулираха руски десанти до някои по-големи и стратегически важни острови в морето, като шведския Готланд, датския Борнхолм или естонските Хийумаа и Сааремаа.

През септември шведските въоръжени сили и Шведската агенция за гражданска отбрана и устойчивост публикуваха доклад, в който се съдържаше сценарий, според който Русия би могла да се опита да осъществи мълниеносен десант или въздушно-десантна окупация на остров Готланд, използвайки "елемент на изненада или заблуда".

Клаесон отбеляза, че съществуват десетки хиляди други, по-малко известни острови, които могат да се превърнат в привлекателна цел.

Източник: iStock

"В Балтийско море има около 400 000 острова, така че Русия просто трябва да си избере. Смятам, че е възможно да си постави за цел да предизвика алианса, като разположи свои войски практически навсякъде. Не е необходимо това да бъде особено мащабна операция, а по-скоро демонстрация на намерения, след което може да се изчака, за да се види какво може да се случи на политическо ниво", отбелязва Клаесон.

След 5 години Русия ще е готова за инвазия

Шведското военно разузнаване и службите за сигурност подчертават в своя доклад, че заплахата от страна на Русия ще нараства през следващите години, а Кремъл вероятно ще продължи да увеличава военния си потенциал в близост до Швеция.

Подчертава се изводът, че Русия вече може да осъществи ограничена атака в непосредствена близост до Швеция, ако реши да го направи. В доклада се казва още, че след 5 години Москва ще може "да осъществи въоръжено нападение с цел завладяване на големи територии и последващо установяване на морско и въздушно господство".

Според Клаесон приключването на конфликта в Украйна ще даде възможност на Русия да се прегрупира и да преразпредели ресурсите си на източния фланг на НАТО с оглед на евентуална военна операция, предаде Фокус.

"Аз също не изключвам, че те ще се подготвят за някакъв вид военно противостояние с цел фактическо възстановяване на определена форма на геополитическо разширяване, наподобяващо бившата Руска империя, а може би дори Съветския съюз", заяви Клаесон.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
