Десетки дронове срещу Одеса, балистични ракети по Киев: Русия с масирана атака срещу Украйна (ВИДЕО)

16 април 2026, 2:20 часа 227 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС України
Силни взривове отекват в украинския черноморски град Одеса в момента. Русия атакува града с дронове от акваторията на Черно море, съобщават местните канали в приложението Телеграм. Над 20 безпилотни летателни апарата се движат в посока към пристанището на Одеса.

Въздушната тревога бе обявена в 1:10 ч. местно време (също и българско), като продължава и сега. Местните власти призовават жителите да се укриват в бомбоубежища. 

В социалните мрежи се появиха кадри от попадения на дронове в жилищни сгради. Съобщава се за най-малко един загинал. 

В Одеса в момента се намира българска делегация, състояща се от генералния директор на БТА Кирил Вълчев, ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Георги Вълчев и изпълнителният директор на сдружение "Музикаутор“ Иван Димитров. Вчера те взеха участие в откриването на паметна плоча на българския възрожденски поет, композитор и педагог Добри Чинтулов в Одеската духовна семинария, която той е завършил. В церемонията участва и генералният консул на България в Одеса Светослав Иванов. Проектът се реализира по съвместната идея на Българската телеграфна агенция и Генералното консулство на България в Одеса с подкрепата на Одеската духовна семинария.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

 

Същевременно се появахи съобщения, че балистични ракети са изстреляни по столицата Киев и Харков. 

Елин Димитров Отговорен редактор
