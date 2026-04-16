Десетки дронове срещу Одеса, балистични ракети по Киев: Русия с масирана атака срещу Украйна (ВИДЕО)

Силни взривове отекват в украинския черноморски град Одеса в момента. Русия атакува града с дронове от акваторията на Черно море, съобщават местните канали в приложението Телеграм. Над 20 безпилотни летателни апарата се движат в посока към пристанището на Одеса.
To be brutally honest, air defence in Odesa doesn't look to be faring so well tonight.— Tim White (@TWMCLtd) April 15, 2026
Several drones are reported to have hit ports in and around the city.
This video has not been verified, but published by a pro-Russia channel, is said to show some of the "arrivals" pic.twitter.com/Vyi2Nwxii3
Въздушната тревога бе обявена в 1:10 ч. местно време (също и българско), като продължава и сега. Местните власти призовават жителите да се укриват в бомбоубежища.
One person died in Odesa as a result of a Russian attack, the number of injured has increased to six, — the head of the MVA Lysak.— PPN - PulsePoint News (@wogoa1) April 15, 2026
The enemy hit a nine-story residential building. pic.twitter.com/ntdrxiHy53
В социалните мрежи се появиха кадри от попадения на дронове в жилищни сгради. Съобщава се за най-малко един загинал.
The moment of a direct drone attack on a high-rise building in Odesa pic.twitter.com/GcVJdxiJKY— PPN - PulsePoint News (@wogoa1) April 15, 2026
В Одеса в момента се намира българска делегация, състояща се от генералния директор на БТА Кирил Вълчев, ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Георги Вълчев и изпълнителният директор на сдружение "Музикаутор“ Иван Димитров. Вчера те взеха участие в откриването на паметна плоча на българския възрожденски поет, композитор и педагог Добри Чинтулов в Одеската духовна семинария, която той е завършил. В церемонията участва и генералният консул на България в Одеса Светослав Иванов. Проектът се реализира по съвместната идея на Българската телеграфна агенция и Генералното консулство на България в Одеса с подкрепата на Одеската духовна семинария.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.
Същевременно се появахи съобщения, че балистични ракети са изстреляни по столицата Киев и Харков.