Десетки дронове срещу Одеса, балистични ракети по Киев: Русия с масирана атака срещу Украйна (ВИДЕО)

Силни взривове отекват в украинския черноморски град Одеса в момента. Русия атакува града с дронове от акваторията на Черно море, съобщават местните канали в приложението Телеграм. Над 20 безпилотни летателни апарата се движат в посока към пристанището на Одеса.

To be brutally honest, air defence in Odesa doesn't look to be faring so well tonight.



Several drones are reported to have hit ports in and around the city.



This video has not been verified, but published by a pro-Russia channel, is said to show some of the "arrivals" pic.twitter.com/Vyi2Nwxii3 — Tim White (@TWMCLtd) April 15, 2026

Въздушната тревога бе обявена в 1:10 ч. местно време (също и българско), като продължава и сега. Местните власти призовават жителите да се укриват в бомбоубежища.

One person died in Odesa as a result of a Russian attack, the number of injured has increased to six, — the head of the MVA Lysak.



The enemy hit a nine-story residential building. pic.twitter.com/ntdrxiHy53 — PPN - PulsePoint News (@wogoa1) April 15, 2026

В социалните мрежи се появиха кадри от попадения на дронове в жилищни сгради. Съобщава се за най-малко един загинал.

The moment of a direct drone attack on a high-rise building in Odesa pic.twitter.com/GcVJdxiJKY — PPN - PulsePoint News (@wogoa1) April 15, 2026

В Одеса в момента се намира българска делегация, състояща се от генералния директор на БТА Кирил Вълчев, ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Георги Вълчев и изпълнителният директор на сдружение "Музикаутор“ Иван Димитров. Вчера те взеха участие в откриването на паметна плоча на българския възрожденски поет, композитор и педагог Добри Чинтулов в Одеската духовна семинария, която той е завършил. В церемонията участва и генералният консул на България в Одеса Светослав Иванов. Проектът се реализира по съвместната идея на Българската телеграфна агенция и Генералното консулство на България в Одеса с подкрепата на Одеската духовна семинария.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Същевременно се появахи съобщения, че балистични ракети са изстреляни по столицата Киев и Харков.