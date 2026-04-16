Нова детска градина отвори врати в "Манастирски ливади-Запад"

Нова детска градина в столичния квартал „Манастирски ливади – Запад“ ще посрещне близо 100 деца в четири градински групи. Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, зам.-кметът по образование Десислава Желязкова и кметът на район „Витоша“ Зарко Клинков присъстваха на откриването на новата сграда, която е филиал на ДГ № 37 „Вълшебство“.

„Откриването на детска градина не е просто поредното рязане на лента, а най-смислената инвестиция, която можем да направим за бъдещето на София. Защото строителството на нови сгради е най-сигурният начин да преодолеем натрупания през годините проблем с недостига на места за нашите деца и да дадем сигурност и предвидимост на всяко младо семейство. Това е един от 18 такива обекта, които се изграждат в момента на територията на столицата“, заяви председателят на градския парламент Цветомир Петров.

Той посочи, че районът е един от най-бързо развиващите се в града, нуждата от образователна инфраструктура е голяма и именно затова разкриването на новия филиал е важна победа за местната общност.

„Вярвам, че така даваме спокойствие на родителите, че децата им ще имат място в детска градина и ще растат здрави и щастливи. Когато поехме управлението на София заявихме ясно, че образованието и осигуряването на места в детските градини е наш основен приоритет и с разкриването на този обект вярвам, че доказваме нашата последователност“, каза още Петров.