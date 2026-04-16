Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Нова детска градина отвори врати в "Манастирски ливади-Запад"

16 април 2026, 13:33 часа 285 прочитания 0 коментара
Снимка: Столичен общински съвет
Нова детска градина отвори врати в "Манастирски ливади-Запад"

Нова детска градина в столичния квартал „Манастирски ливади – Запад“ ще посрещне близо 100 деца в четири градински групи. Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, зам.-кметът по образование Десислава Желязкова и кметът на район „Витоша“ Зарко Клинков присъстваха на откриването на новата сграда, която е филиал на ДГ № 37 „Вълшебство“.

„Откриването на детска градина не е просто поредното рязане на лента, а най-смислената инвестиция, която можем да направим за бъдещето на София. Защото строителството на нови сгради е най-сигурният начин да преодолеем натрупания през годините проблем с недостига на места за нашите деца и да дадем сигурност и предвидимост на всяко младо семейство. Това е един от 18 такива обекта, които се изграждат в момента на територията на столицата“, заяви председателят на градския парламент Цветомир Петров.

Той посочи, че районът е един от най-бързо развиващите се в града, нуждата от образователна инфраструктура е голяма и именно затова разкриването на новия филиал е важна победа за местната общност.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

„Вярвам, че така даваме спокойствие на родителите, че децата им ще имат място в детска градина и ще растат здрави и щастливи. Когато поехме управлението на София заявихме ясно, че образованието и осигуряването на места в детските градини е наш основен приоритет и с разкриването на този обект вярвам, че доказваме нашата последователност“, каза още Петров.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Детска градина Манастирски ливади запад
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес