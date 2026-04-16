Politico за Румен Радев: Самолетът може да изгуби скорост на височина, ореолът на месия - да избледнее

Бившият президент и бивш началник на Военновъздушните сили Румен Радев е на път да спечели парламентарните избори в неделя, 19 април, с обещания да се бори срещу „мафиотската държава“. Разтърсвана от непрестанни политически кризи и отслабена от нестабилни коалиции, балканската страна с население от 6,7 милиона души върви към това да стане почти неуправляема, пише в свой материал брюкселското издание Politico, с който прави портрет на лидера на "Прогресивна България" и анализира политическата ситуация у нас.

Медията припомня, че от 2021 г. насам страната ни е имала седем премиери, никой от които не е изкарал пълен мандат, а гласуването този уикенд ще бъде осмото изборно събитие за пет години.

Все още обаче не е ясно дали бившият пилот на изтребител МиГ-29 Радев, скептик по отношение на подкрепата за Украйна и присъединяването на България към еврозоната тази година, ще успее да излезе от тази безизходица, добавя изданието. То се позовава не само на достъпните до момента социологически проучвания, но и на свое изследване, според което "Прогресивна България" се очаква да спечели "едва 31% от гласовете". Това означава, че Румен Радев "ще се сблъска със същите трудности като своите злощастни предшественици при формирането на стабилна управляваща коалиция".

Позиции като на Кремъл: Брюксел е нащрек

Политическата му програма също е неясна, а Брюксел има основания да бъде нащрек. Радев отдавна заема позиции, съгласувани с Кремъл, по отношение на Украйна. Също така е намеквал, че иска да се внася руски петрол, добавя Politico.

И въпреки обещанието му да се бори с повсеместната корупция на най-високо равнище, критиците му посочват, че „Прогресивна България“ привлича подкрепата на партии със собствена бурна история на национализъм и корупция.

Както по-рано тази година попита пред журналисти лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев: „Търси ли той силна България в силна Европа? Или България по модела на Орбан, която да действа като троянски кон в рамките на ЕС и да блокира интеграцията?“, цитира престижната медия думите на бившия финансов министър.

От президент към министър-председател?

Радев се възползва от смелите си пилотски умения, за да изгради политическия си имидж. Преди да се кандидатира за президент на изборите през 2016 г., отделът за връзки с обществеността на Военновъздушните сили активно промотираше неговите акробатични фигури по време на престижно авиационно шоу. По същия начин, по време на тазгодишните парламентарни избори, в предизборно видео той беше показан в пилотската кабина на МиГ-29. „Невероятна мощ“, възкликваше той, борейки се с гравитационните сили.

След като пое президентския пост през 2017 г., Радев бързо компенсира липсата си на политически опит, като се възползва от военния си, за да изгради образа на безстрашен патриот, неподлежащ на подкупване от партийната политика.

Като бивш генерал, той също така се позовава на военното си образование в оценките си за това защо според него Украйна трябва да потърси мир с Русия.

Големият му пробив дойде през 2020 г., на фона на голяма политическа буря относно влиянието на олигарсите върху държавните прокурори. Това беше борба, която предизвика големи улични протести през лятото и помогна на Радев да се утвърди като най-популярния политик в страната.

Прокурорите нахлуха в президентските офиси и задържаха за кратко двама от сътрудниците на Радев, което само засили неговата позиция като борец срещу завладяването на държавата. Докато общественото недоволство нарастваше, той излезе да поздрави тълпата в една лятна вечер, вдигайки стиснат юмрук, осъждайки корупцията и призовавайки „мафиотите“ да напуснат изпълнителната власт, припомня Politico: Истинският Радев, фалшивият Радев.

Борбата срещу корупцията заема централно място в тазгодишната предизборна кампания, а основното обещание на Радев преди вота е да „свали олигархията“.

„Олигархията е дълбоко вкоренена в социалния и икономическия живот на страната. Това е пирамидална (схема), която систематично изсмуква обществото, като си осигурява безнаказаност чрез контрол над институциите, партиите, изборите, медиите и бизнеса“, заяви той миналия месец. „Освен ако този модел не бъде разграден, всяка форма на управление ще бъде обречена на провал“, каза той пред свои привърженици в София.

Тази борба ще го изправи срещу мощни противници. Основните му политически опоненти са двете водещи политически тежести в България – бившият министър-председател Бойко Борисов и Делян Пеевски, лидер на партията "ДПС-Нов начало", посочват от Politico и добавят: политиците от опозицията обвиняват и двамата, че са ключови поддръжници на олигархичната „дълбока държава“ в страната – обвинение, което те отхвърлят.

Разнородни поддръжници се възхищават на програма без конкретни мерки

Въпреки дългогодишните спекулации, че ще се кандидатира за поста на министър-председател, Радев представи проекта си едва през март. Макар формално той да не оглавява „Прогресивна България“, несъмнено е нейното лице. Движението се състои от пъстра смесица от политици, близки до него, или такива, които са сменили принадлежността си, а също така включва военни фигури и бивши спортисти.

Само шест жени оглавяват партийните листи в 31 избирателни района на страната.

„Лицето му е навсякъде, което вероятно е най-важното, защото никой друг не е разпознаваем“, цитиран е от Politico Димитър Бечев, старши научен сътрудник в „Карнеги Европа“.

„Прогресивна България“ е привлякла разнородна гама от поддръжници. Проучванията показват, че тя е вкарала в редиците си някои привърженици на проруската крайнодясна партия „Възраждане“. Ахмед Доган, основателят на ДПС и сега основен съперник на Пеевски, също изрази подкрепата си. А ВМРО, която е по-малка националистическа формация, официално подкрепи партията на Радев, пише брюкселското издание.

Въпреки това програмата на партията предлага малко конкретни мерки, а Радев не е позиционирал „Прогресивна България“ ясно в политическия спектър. Икономическата му политика например носи белезите както на леви, така и на десни платформи.

През последните седмици Радев обикаля страната в рамките на предизборната си кампания. Екипът му в социалните мрежи публикува снимки и видеоклипове на препълнени зали и аплодираща публика. Досега обаче той е дал само две интервюта по време на кампанията – едно за националната обществена телевизия и друго за популярен канал в YouTube, известен с разпространяването на дезинформация и проруски тези, пише изданието за участието на Радев при Мартин Карбовски.

Пресслужбата на Румен Радев е отказала интервю за Politico.

Димитър Бечев тълкува това мълчание като стратегически ход. „Той не разкрива картите си“, посочва политическият анализатор.

Боряна Димитрова, управляващ партньор в „Алфа Рисърч“, добавя: „Стратегията му е да поддържа изявленията си колкото се може по-неясни и двусмислени, за да позволи на избирателите да чуят това, което искат да чуят от него… Той хвърля широка политическа мрежа, опитвайки се да привлече избиратели както от лявото, така и от дясното на политическия спектър. Опитва се да играе по правилата на всички".

Този подход може да донесе гласове в неделя, но рискува да се обърне срещу него в момента, в който Радев поеме властта, смята Димитрова. Тя го нарича „парадоксална фигура“ – по-поляризираща, отколкото обединяваща като президент, а като бъдещ министър-председател – „всеяден, с малко яснота относно принципите си или решенията, които предлага“.

Макар Радев да намали проруската си реторика по време на кампанията, неговите възгледи все пак се проявиха на няколко пъти, включително по отношение на нуждата на България от евтин руски петрол.

Когато в края на март настоящото служебно правителство взе решение да подпише 10-годишно споразумение за сътрудничество с Украйна, Радев го разкритикува остро, като обвини кабинета, че „ни въвлече във война".

Сложни коалиции

Боряна Димитрова отбелязва, че Радев е очаквал „изборно цунами“, а съюзниците му са говорили за спечелване на поне 120 от 240-те места в парламента. Проучванията обаче сега сочат по-скромен резултат. „Не успява да получи подкрепата, която той и хората около него очакваха“, казва тя.

По-трудният въпрос е какво ще се случи, ако не успее да постигне мнозинство. Реформистката коалиция „Продължаваме промяната - Демократична България“ изглежда като естествен партньор на антикорупционния фронт. В миналото обаче те са влизали в конфликт с лагера на Радев по повод войната в Украйна, а проруската реторика на доскорошния президент може да се окаже неприемлива за техните поддръжници, анализира Politico.

Рязък завой към Москва също би разцепил всяка коалиция и би противопоставил партньорите на България в ЕС и НАТО. „Това не е печеливш ход“, казва Димитър Бечев.

Ако все пак се сформира коалиция с прозападни партии, Бечев очаква, че на Радев може да му е по-лесно да мълчи по въпроса за Украйна и да остави коалиционните си съюзници да говорят по въпросите на политиката спрямо Русия.

Димитрова повдига друга възможност: „Той може да се опита да сформира правителство на малцинството, като се опитва да сключи различни съюзи по различни теми. Това обаче изисква значителна политическа проницателност. Скоро ще видим дали той я притежава".

Това повдига по-дълбокия въпрос дали Румен Радев има уменията, които изисква тази длъжност. „Да бъдеш президент, е съвсем различна работа от това да си лидер на най-голямата партия и да се ангажираш с изработването на споразумение с други партии. Не сме го виждали в действие. Не знаем как действа, на какво е способен, какви са границите му", коментира Бечев.

Ако Радев не успее да сформира правителство, цената ще бъде висока. Политическите анализатори предупреждават, че ореолът му на месия може бързо да избледнее.

„Перспективата за нови предсрочни избори вероятно ще отслаби позицията на Радев“, казва Димитрова. Бечев се съгласява и предупреждава, че Радев „вече няма да има аурата на аутсайдера“.

България вече е виждала този модел - спасителят пристига, не успява да управлява и скоро губи предимството на новодошлия, което го е карало да изглежда неудържим. Радев знае по-добре от повечето хора какво се случва, когато самолетът загуби скорост на височина.

