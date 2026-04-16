Страх, тревога, но и нова надежда: Българка за настроенията в Унгария след ерата "Орбан"

Най-силните емоции бяха в изборната нощ и в деня след нея, когато резултатите станаха ясни. Сега има страх, тревога, но и нова надежда. Ежедневието на хората е спокойно - няма протести или сътресения, а животът продължава нормално, въпреки политическата промяна. Това разказа нашата сънароднияка Елена Батинкова-Ковач в ефира на Нова телевизия за обстановката в Унгария след победата на Петер Мадяр.

ОЩЕ: Държавна медия, която да говори истината: Какво подхваща Мадяр в Унгария

Според нея възможна причина за загубата на Виктор Орбан е умората от дългогодишното му управление. "16 години са много време. Хората се изморяват и търсят нещо ново", каза тя и допълва, че новият политически лидер вероятно печели подкрепа именно с обещания за нови възможности.

По думите й темите, които вълнуват хората, са свързани с икономиката и социалната политика, отколкото с геополитиката. Очакванията към новото управление са насочени към конкретни мерки - намаляване на цените на лекарствата, подкрепа за младите хора и подобряване на условията за започване на самостоятелен живот.

Батинкова-Ковач обясни, че има повишение на цените, което тя свързва с инфлацията, а не пряко с управлението. В същото време има и ръст на доходите в някои сектори, включително при учителите, както и различни форми на държавна подкрепа през последните години.

ОЩЕ: След загубата му на вота: Европейски следователи ще разследват Виктор Орбан за корупция?

Според нея хората не живеят в страх или авторитарен режим. "Хората не бива да се притесняват от промяната, а да я приемат като възможност. Винаги трябва да вярваме в доброто. Промяната понякога е за добро", каза тя.