Страх, тревога, но и нова надежда: Българка за настроенията в Унгария след ерата "Орбан"

16 април 2026, 8:30 часа 403 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Най-силните емоции бяха в изборната нощ и в деня след нея, когато резултатите станаха ясни. Сега има страх, тревога, но и нова надежда. Ежедневието на хората е спокойно - няма протести или сътресения, а животът продължава нормално, въпреки политическата промяна. Това разказа нашата сънароднияка Елена Батинкова-Ковач в ефира на Нова телевизия за обстановката в Унгария след победата на Петер Мадяр.

Според нея възможна причина за загубата на Виктор Орбан е умората от дългогодишното му управление. "16 години са много време. Хората се изморяват и търсят нещо ново", каза тя и допълва, че новият политически лидер вероятно печели подкрепа именно с обещания за нови възможности.

По думите й темите, които вълнуват хората, са свързани с икономиката и социалната политика, отколкото с геополитиката. Очакванията към новото управление са насочени към конкретни мерки - намаляване на цените на лекарствата, подкрепа за младите хора и подобряване на условията за започване на самостоятелен живот.

Батинкова-Ковач обясни, че има повишение на цените, което тя свързва с инфлацията, а не пряко с управлението. В същото време има и ръст на доходите в някои сектори, включително при учителите, както и различни форми на държавна подкрепа през последните години.

Според нея хората не живеят в страх или авторитарен режим. "Хората не бива да се притесняват от промяната, а да я приемат като възможност. Винаги трябва да вярваме в доброто. Промяната понякога е за добро", каза тя.

Виолета Иванова Отговорен редактор
Унгария Виктор Орбан парламентарни избори Петер Мадяр
