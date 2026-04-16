Напрежение в Ред Бул: Макс Верстепен се готви да подсили големия конкурент на „биковете“ във Формула 1

16 април 2026, 13:11 часа
Четирикратният шампион във Формула 1 - Макс Верстапен може да премине от Ред Бул в Макларън, докато Оскар Пиастри има шанс да поеме в обратната посока, съобщава F1-Insider в четвъртък. Този сценарий беше споменат и от бившия пилот във Формула 1 Ралф Шумахер.

Верстапен може да кара за Макларън

Марк Уебър, който в момента е мениджър на Пиастри, може да изиграе решителна роля в тези сделки. Бившият състезател във Ф1 Уебър все още поддържа много добри отношения с бившия си тим Ред Бул, където го разглеждат като евентуален наследник на Хелмут Марко. Съвсем скоро австралиецът потенциално би могъл да заеме консултативна позиция в отбора.

Ралф Шумахер прогнозира, че Макс Верстапен ще се присъедини към Макларън: „Това би означавало, че в Ред Бул текат преговори за привличането на Пиастри“.

Бойко Димитров Отговорен редактор
Формула 1 Ред Бул Рейсинг Макларън Макс Верстапен
