Напрежение в Ред Бул: Макс Верстепен се готви да подсили големия конкурент на „биковете“ във Формула 1

Четирикратният шампион във Формула 1 - Макс Верстапен може да премине от Ред Бул в Макларън, докато Оскар Пиастри има шанс да поеме в обратната посока, съобщава F1-Insider в четвъртък. Този сценарий беше споменат и от бившия пилот във Формула 1 Ралф Шумахер.
Верстапен може да кара за Макларън
Les incertitudes entourant l'avenir de Max Verstappen à la Red Bull forcent l'écurie austro-anglaise à envisager des scénarios alternatifs, c'est ce que révèle FormulaPassion en citant une analyse du journaliste Alex Jacques. En cas de départ du Néerlandais, Oscar Piastri… pic.twitter.com/DWp68431lx— CTRL F1 (@Control__F1) April 16, 2026
Марк Уебър, който в момента е мениджър на Пиастри, може да изиграе решителна роля в тези сделки. Бившият състезател във Ф1 Уебър все още поддържа много добри отношения с бившия си тим Ред Бул, където го разглеждат като евентуален наследник на Хелмут Марко. Съвсем скоро австралиецът потенциално би могъл да заеме консултативна позиция в отбора.
Ралф Шумахер прогнозира, че Макс Верстапен ще се присъедини към Макларън: „Това би означавало, че в Ред Бул текат преговори за привличането на Пиастри“.
