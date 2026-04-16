Правителството на Гюров:

Жертви след като Русия удари Киев и Одеса при визита на делегация на БТА за паметник на Добри Чинтулов. Украйна подпали руска рафинерия (ВИДЕО)

16 април 2026, 6:54 часа 329 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС України
Двама души са загинали, а 18 са ранени, сред тях и дете – това е равносметката от проведената в малките часове на нощта масирана руска комбинирана въздушна атака срещу украинската столица Киев. Данните са на ръководителя на Киевската военновременна администрация Тимур Ткаченко, който ги съобщи в официалния си канал в Телеграм. Но не само Киев стана цел на руската атака – поражения има и на още места – ОЩЕ: Десетки дронове срещу Одеса, балистични ракети по Киев: Русия с масирана атака срещу Украйна (ВИДЕО)

Равносметка на щетите в Киев направи кметът на града Виталий Кличко, също в Телеграм. Загиналите двама души са 35-годишна жена и 12-годишно момче, а от 18-те ранени 11 са приети в болница. По думите на Кличко, в Подолски район щети има по нежилищна и жилищна сграда, частично разрушен е малък хотел, който е бил висок 3 етажа. Отломка от ракета е ударила 6-тия етаж на 16-етажна жилищна сграда, но за щастие не е избухнал пожар. Дете и майка са извадени изпод развалините на частично разрушена къща. В Облонския район е ударена офис сграда, има и подпалени коли, а 4 медици са ранени след като руснаците, вече традиционно, са насочили повторно дронове към ударено вече място, с цел да убиват дошлите на място спасители. В Деснянски район отломки от ракети са подпалили двуетажна къща:

По-рано, в Одеса също беше ударена жилищна сграда – мъж на 60 години загина, а шестима други, на възраст между 20 и 67 години, са били ранени, като трима са хоспитализирани, уточни ръководителят на военновременната администрация на Одеска област Олег Кипер в официалния си канал в Телеграм. Украинската спешна служба съобщава и за пожар на площ от 800 квадратни метра в район "Бела църква":

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

В Одеса се намира българска делегация, състояща се от генералния директор на БТА Кирил Вълчев, ректорът на Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. д-р Георги Вълчев и изпълнителният директор на сдружение "Музикаутор“ Иван Димитров. Вчера те взеха участие в откриването на паметна плоча на българския възрожденски поет, композитор и педагог Добри Чинтулов в Одеската духовна семинария, която той е завършил. В церемонията участва и генералният консул на България в Одеса Светослав Иванов. Проектът се реализира по съвместната идея на Българската телеграфна агенция и Генералното консулство на България в Одеса с подкрепата на Одеската духовна семинария.

Двама души са загинали, а 27 са ранени след като и Днипро стана цел на руската въздушна атака, съобщи ръководителят на Днепропетровската военновременна администрация Олександър Ганжа. 14 от ранените са приети в болница. Подпалени са жилищни сгради, гаражи и автомобили. Учебно заведение е понесло щети, добавя Ганжа - Още: Убити, докато се разхождат и шофират: Много жертви и ранени след руски ракетен удар по Днипро (ВИДЕО)

Атака с руски дронове порази индустриалната зона на града, там е взривен автомобил, отделно има и щети по газопровод в Немишлянския район – кметът на града Игор Терехов казва в официалния си канал в Телеграм, че газопроводът е "прерязан". Има и двама ранени.

Отделно, с дронове "Гербер" руснаците са пускали листовки с изображението на Доналд Тръмп и надпис, че с помощта за Украйна е свършено. И това на фона на изказване на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, че през тази година страните-членки на Алианса се стремят да осигурят 60 млрд. долара военна помощ за Украйна, а Великобритания официално обяви най-голямата доставка на дронове за Украйна - 120 000! Новият пакет ще включва хиляди далекобойни дронове, разузнавателни и логистични дронове, морски дронове - модели, които са доказани в бойните действия на фронтовата линия на Украйна. Доставките на тези нови дронове за Украйна вече започнаха този месец, казват от британското правителство.

Между 9:00 часа и 22:00 часа на 15 април Русия е изстреляла 20 крилати ракети Х-101 и 1 крилата ракета "Искандер К", както и 361 далекобойни дрона, включително 200 клас "Шахед", по цели в Украйна, съобщават украинските ВВС. Само 1 ракета Х-101 не е била свалена, 349 дрона - също. Директни удари от преминалата през украинската ПВО ракета и преминалите дронове е имало на 6 места, отломки са поразили 12 места, става ясно от сводката.

Украйна не остава длъжна

Междувременно, в Туапсе, Краснодарския край, беше поразена местната рафинерия, която е обект на "Роснефт". Анализ на геолокализирани видеокадри сочи, че рафинерията, която се намира на адрес улица "Индустриална" 4, гори. Рафинерията образува единен производствен комплекс с морския терминал на "Роснефт" за доставка на петролни продукти (ПАО "Роснефт" - ООД "РН-Туапсешки морски терминал"). Губернаторът на Краснодарския край Венямин Кондратиев обяви в канала си в Телеграм, че са загинали две деца – на 5 и 14 години, след удар по жилищна сграда. Има още двама ранени възрастни – а 5 частни и 1 многоетажна сграда са с щети от паднали отломки (от дронове), твърди Кондратиев. Местните власти отмениха учебния и присъствения ден в детските градини и училищата в града.

Отделно, в окупирания от руснаците Мариупол е било ударено учреждение за сглобяване на руски дронове - по неофициални данни:

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Одеса Киев БТА Харков Добри Чинтулов Иван Димитров Музикаутор Кирил Вълчев война Украйна Днипро руска рафинерия атака с дронове Туапсе руска ракетна атака Краснодарския край
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес