Самолетът на Путин излетя от Москва и изчезна от радарите (СНИМКИ)

Специалният самолет на Путин Ил96-300ПУ излетя от Москва в посока Санкт Петербург в 14:16 ч. московско време, сочат данните на FlightRadar. Дестинацията на полета не е уточнена, а самолетът изчезва от системата за проследяване близо до Твер. Една от резиденциите на Путин се намира в Тверска област.

Самолетът е оборудван за контрол на въоръжените сили, съобщава беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

Съобщава се също така, че самолетът на премиера Михаил Мишустин е отпътувал за Санкт Петербург. Няколко други бизнес самолета също са на път към северозападния руски град.

Освен това най-богатият член на правителството, вицепремиерът Денис Мантуров, вече е напуснал страната.

