Любопитно:

Самоубилият се в Кипър руски дипломат е бил капитан от ГРУ: Москва 4 дни криеше за смъртта му

13 януари 2026, 06:30 часа 227 прочитания 0 коментара
Самоубилият се в Кипър руски дипломат е бил капитан от ГРУ: Москва 4 дни криеше за смъртта му

Служителят на руската дипломатическа мисия в Кипър, за който вчера бе съобщено, че по всяка вероятност сам е посегнал на живота си, се казва Алексей Панов и е бил назначен на длъжност трети секретар в посолството, според данните от дипломатическото му досие.  

Дмитрий Хмелницки, изследовател на руското влияние в чужбина и автор на книгата "Руски агенти на влияние в Германия", който се е занимавал с разследвания на дейността на разузнавателните агенции в Кипър, казва в интервю за изданието "Ехо", че според негови източници 41-годишният Панов е бил офицер от руското Главно разузнавателно управление (ГРУ) със звание капитан.

Според информацията, с която разполага Хмелницки, задълженията на Панов в посолството са включвали "поддържане на шпионско оборудване в посолството и вероятно извън него".

Според дипломатическата мисия, Панов е намерен мъртъв на 8 януари, но посолството е публикувало информация за смъртта му едва на 12 януари, не е допуснало от кипърската полиция да огледат помещенията в сградата на посолството и е отказало да им покаже предсмъртното писмо, което е оставил Панов. В съобщението, появило се в официалния телеграм канал на посолството Панов е назован не с пълното си име, а с инициалите си "А.В. Панов", а конкретната причина за смъртта му не се пояснява. Припомняме, че само ден по-рано, на 7 януари, в Кипър е изчезнал крупният руски бизнесмен Владислав Баумгертнер. Дали двете събития имат връзка помежду си засега не е известно. Руски дипломат в Кипър се самоуби ден след необяснимо изчезване на бизнесмен, Русия не допуска разследване

"Ако лични обстоятелства са били причина за самоубийството му, не е ясно защо са крили смъртта му толкова дълго. Това означава, че трябва да е имало нещо, което ги е поставило в трудна ситуация", смята Хмелницки. Той изказва и предположение, че е възможно Панов да е планирал бягство, което е било открито и "предотвратено" - нещо, което, по думите му, е нормално за руските разузнавателни служби. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В интервюто Хмелницки отбелязва още, че руските посолства по света изпълняват предимно разузнавателни, а не дипломатически задачи. В момента заради войната срещу Украйна, дипломацията е "сведена до абсолютен минимум", казва той, и разузнаването е останало "почти единственото нещо, с което те се занимават".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Кипър Самоубийство руски дипломати ГРУ руски дипломат
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес