Самоубилият се в Кипър руски дипломат е бил капитан от ГРУ: Москва 4 дни криеше за смъртта му

Служителят на руската дипломатическа мисия в Кипър, за който вчера бе съобщено, че по всяка вероятност сам е посегнал на живота си, се казва Алексей Панов и е бил назначен на длъжност трети секретар в посолството, според данните от дипломатическото му досие.

Дмитрий Хмелницки, изследовател на руското влияние в чужбина и автор на книгата "Руски агенти на влияние в Германия", който се е занимавал с разследвания на дейността на разузнавателните агенции в Кипър, казва в интервю за изданието "Ехо", че според негови източници 41-годишният Панов е бил офицер от руското Главно разузнавателно управление (ГРУ) със звание капитан.

Според информацията, с която разполага Хмелницки, задълженията на Панов в посолството са включвали "поддържане на шпионско оборудване в посолството и вероятно извън него".

Според дипломатическата мисия, Панов е намерен мъртъв на 8 януари, но посолството е публикувало информация за смъртта му едва на 12 януари, не е допуснало от кипърската полиция да огледат помещенията в сградата на посолството и е отказало да им покаже предсмъртното писмо, което е оставил Панов. В съобщението, появило се в официалния телеграм канал на посолството Панов е назован не с пълното си име, а с инициалите си "А.В. Панов", а конкретната причина за смъртта му не се пояснява. Припомняме, че само ден по-рано, на 7 януари, в Кипър е изчезнал крупният руски бизнесмен Владислав Баумгертнер. Дали двете събития имат връзка помежду си засега не е известно. Руски дипломат в Кипър се самоуби ден след необяснимо изчезване на бизнесмен, Русия не допуска разследване

"Ако лични обстоятелства са били причина за самоубийството му, не е ясно защо са крили смъртта му толкова дълго. Това означава, че трябва да е имало нещо, което ги е поставило в трудна ситуация", смята Хмелницки. Той изказва и предположение, че е възможно Панов да е планирал бягство, което е било открито и "предотвратено" - нещо, което, по думите му, е нормално за руските разузнавателни служби.

В интервюто Хмелницки отбелязва още, че руските посолства по света изпълняват предимно разузнавателни, а не дипломатически задачи. В момента заради войната срещу Украйна, дипломацията е "сведена до абсолютен минимум", казва той, и разузнаването е останало "почти единственото нещо, с което те се занимават".