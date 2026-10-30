Свободните паркоместа под наем в Kaufland вече могат да се проследяват онлайн

Потребителите могат да проверяват наличностите и да наемат паркомясто онлайн, а новият хипермаркет на ул. „Любляна“ става деветата локация в проекта

Свободните паркоместа, които Kaufland България предлага под наем в девет свои обекта в София, вече могат да бъдат проследявани и наемани през обща онлайн платформа. Системата позволява на потребителите да проверяват наличните паркоместа на едно място, да изберат най-удобната за тях локация и да заявят месечен абонамент изцяло онлайн. Услугата предоставя допълнително удобство за жителите на райони с ограничени възможности за паркиране, които живеят в близост до магазините на Kaufland, включени в проекта.

Платформата обединява информацията за всички локации, включени в проекта „Паркоместа под наем“, сред които са хипермаркетите на Kaufland в столичните квартали „Овча купел“, „Младост“, „Военна рампа“, „Изток“ и „Манастирски ливади“. Системата улеснява достъпа до информация за свободните места и условията за тяхното ползване, като потребителите могат да направят своя избор и да преминат през целия процес по наемане и заплащане дистанционно, без необходимост от посещение на място.

Успоредно с развитието на дигиталната услуга Kaufland продължава да разширява и мрежата от обекти, в които предлага паркоместа под наем. Най-новата локация е откритият през октомври хипермаркет на ул. „Любляна“ 46 в столичния квартал „Овча купел II“. Той става деветият магазин на веригата, включен в проекта, като първоначално предоставя 10 паркоместа за месечен абонамент. Хипермаркетът разполага с общо 199 места за паркиране, част от които вече са достъпни и за жителите на района чрез услугата.

За да наемат паркомясто, потребителите трябва да изберат желаната локация през платформата, след което да влязат с Google акаунт или да създадат собствен профил. След потвърждение на условията за ползване се въвежда регистрационният номер на автомобила, за който ще важи абонаментът. Плащането се извършва онлайн с банкова карта, Google Pay или Apple Pay, а седем дни преди изтичането на абонамента системата изпраща автоматично напомняне за подновяване. Достъпът до наетото паркомясто е денонощен.

Проектът „Паркоместа под наем“ стартира пилотно през 2023 г. с идеята да предложи допълнително решение на проблема с паркирането в жилищните квартали на София. Оттогава Kaufland постепенно разширява обхвата му, като предоставя възможност част от паркинг инфраструктурата на своите хипермаркети да се използва от живущите в района срещу месечен абонамент.