Yettel раздава 25 смартфона Xiaomi 17T Pro и още награди до края на ноември

Потребителите могат да участват веднъж дневно в приложението Yettel за смартфони, допълнителен мобилен интернет, дигитални услуги и отстъпки за покупки онлайн

Yettel продължава да предлага нови награди на потребителите на мобилното си приложение. От 26 октомври до 30 ноември включително те могат да участват в играта всеки ден и да получат шанс да спечелят един от 25 смартфона Xiaomi 17T Pro с 512 GB памет като моментна награда или чрез участие в томбола. Кампанията включва още допълнителен мобилен интернет, три месеца безплатен достъп до Yettel Cloud, ваучери за онлайн магазина и отстъпки за аксесоари.

25 смартфона Xiaomi 17T Pro сред основните награди

Сред големите награди в новото издание на играта са 25 смартфона Xiaomi 17T Pro с 512 GB памет, които могат да бъдат спечелени като моментни награди, а останалите ще бъдат раздадени чрез томбола. Моделът е сред новите попълнения в портфолиото на Yettel и предлага голямо пространство за съхранение на снимки, видеоклипове, приложения и друго съдържание.

Възможността за спечелване на смартфон е достъпна за всички потребители – както за клиенти на Yettel, така и за хора, които не използват услугите на оператора, но имат регистрация в приложението.

Повече мобилен интернет, място за файлове и отстъпки онлайн

Наред със смартфоните играта предлага и награди с практическо приложение в ежедневието. За клиентите с абонаментни планове и бизнес потребителите са предвидени три месеца безплатно използване на Yettel Cloud с 2 TB пространство за съхранение на снимки, видеоклипове и други файлове. След изтичането на безплатния период услугата може да продължи като платена съгласно приложимите условия.

Сред наградите за тези потребители са още 24 часа неограничен мобилен интернет на максимална скорост, както и 2,5 GB за използване в роуминг зона ЕС с валидност един месец. Участниците могат да спечелят и ваучери на стойност 50 евро за покупки в онлайн магазина на Yettel.

Клиентите на предплатени услуги също ще имат възможност да се възползват от допълнителен мобилен интернет. За тях са предвидени пакети от 2000 MB с валидност 7 дни и 1000 MB с валидност 3 дни.

Всички категории участници могат да спечелят и отстъпки за покупки в онлайн магазина на оператора – 15% отстъпка за аксесоари и 5% отстъпка за смарт джаджи, съобразно условията на кампанията.

Нова възможност за участие всеки ден

Играта е достъпна директно в мобилното приложение Yettel. Потребителите могат да участват веднъж дневно до 30 ноември включително, като всеки следващ ден им носи нова възможност за награда. За участие не е необходима покупка.

Кампанията е отворена както за клиенти на Yettel с абонаментни и предплатени услуги и за бизнес клиенти, така и за хора, които не са клиенти на оператора, но имат регистрация в приложението. За различните категории участници са предвидени съответните награди.

Повече информация за наградите, начина на участие и пълните условия на кампанията е достъпна в приложението Yettel и на официалния сайт на оператора.