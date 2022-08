Северна Корея е предложила на Русия 100 000 "доброволци" срещу Украйна

Съобщението идва в момент, когато военната сила на Русия е изчерпана след неуспешния й опит да превземе ключови части от Украйна, включително столицата Киев. Според някои данни убитите руски войници са между 15 000 и 25 000 души. Това прави руските загуби около 100 войници на ден. Коротченко също се позова на съобщения, че Русия е поканила севернокорейски „строители“ да възстановят окупирания от Русия Донбас, както писахме в средата на юли.

Александър Мацегора, руският посланик в Северна Корея, каза в интервю през юли, че „корейските строители, които са висококвалифицирани, трудолюбиви и готови да работят в най-трудните условия, ще участват много сериозно“ в изграждането на разрушената инфраструктура в Донбас. Коротченко нарече севернокорейските строители „сигурни и невзискателни“ и каза, че най-важното е, че те са „мотивирани“.

Северна Корея беше една от малкото страни в света, които признаха за независими Донецката народна република (ДНР) и Луганската народна република (ЛНР). Мацегора твърди в интервюто, че Северна Корея не получава нищо за сътрудничество с Русия и просто действа според „съвестта си“. „Северна Корея е една от малкото страни, които могат да си позволят да следват напълно независима външна политика. Никой – нито Русия с Китай, да не говорим за САЩ – не може да принуди севернокорейците да направят нещо или да не направят нещо“, добави посланикът, обещавайки да помогне на Северна Корея да се бори срещу наложените й санкции.

