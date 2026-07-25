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Над 220 000 евакуирани заради огнен ад в Испания и Франция (ВИДЕО)

25 юли 2026, 9:53 часа 378 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Над 220 000 евакуирани заради огнен ад в Испания и Франция (ВИДЕО)

Огненият ад в Испания и Франция продължава. Повече от 220 хиляди души са евакуирани заради бушуващите пожари.По искане на френския президент Еманюел Макрон в овладяването на стихия ще се включат и военните. Освен с жива сила, се гаси с тежка техника и по въздуха. Сложна остава ситуацията в департаментите Ланд и Жиронд. Критично е положението в района на испанската столица Мадрид. Според местните власти, пожарните служби не разполагат с капацитет да се справят с огъня. Три големи огнища са се слели в един общ фронт. Очаква се днес премиерът Педро Санчес да посети най-засегнатите райони. Гасенето се затруднява заради високите температури и поривите на вятъра, предава БНТ. Още: В Испания пожарите се разрастват

Огънят се самозахранва

Френските власти разпоредиха днес евакуацията на населени места в близост до югозападния град Бордо "като предпазна мярка", тъй като горските пожари се приближаваха към района. Уебсайтът за пътна информаци "Bison Fute" призова шофьорите да избягват пътищата в департамента Жиронд, където се намира Бордо, за да се освободи достъпът за службите за спешна помощ. Още: Пожар изпепели над 100 жилища близо до европейска столица (ВИДЕО)

Най-големият пожар бушува в Жиронд и вече е унищожил 19 000 хектара и 100 сгради.Френският министър на вътрешните работи Лоран Нуниез заяви снощи, че става дума за една напълно невиждана ситуация. "Никога не сме виждали подобно нещо. Конвективен огън (огън, който се самозахранва – бел. Франс прес) с такива мащаби", каза той.Префектът на Бордо пък каза, че пожарът там е придобил невиждани мащаби и се насочва към града. Започнала е евакуация на населени места по пътя му, допълва БНР.

Снощи стана ясно, че Франция е поискала помощ от ЕС за справяне с пожарите. Още: Хиляди евакуирани край Париж: Макрон се зарече да спаси историческо френско съкровище (ВИДЕА)

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Пожари Франция огнена стихия евакуирани хора
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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