Ще изпратим ли български войски в Украйна? Бивш министър на отбраната коментира

„Далеч не всички страни имат готовност да изпратят войски на Украйна. Всичко това е само тогава, когато има не мирно споразумение, а споразумение за прекратяване на огъня. Не се дискутира вариант, при който ако няма споразумение, Европа да вкара войски в Украйна“. Това заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев пред bTV. Още: Уиткоф не познава географията на Украйна: Тагарев видя несериозно отношение от Тръмп

Каква ще е позицията на България за мироопазваща операция?

Още: Тагарев за обрата в позицията на Тръмп: "Няма как да не отговори на проукраинските очаквания"

„България няма да участва и да изпраща български войски в Украйна, но в кабинета „Денков“ не сме изключвали вариант да участваме в мироопазваща операция. Тази промяна в българската позиция е заради единият коалиционен партньор на ГЕРБ – БСП-Обединена левица. Сега по-скоро участваме в срещите на коалицията на желаещите, но изключвайки варианти с присъствие на войски в Украйна, можем да имаме принос с предоставяне на въздушно пространство и логистично осигуряване“, коментира бившият министър на отбраната.

Още: Тагарев: Виждаме обявяването на нов полюс

Според Тагарев всички европейски страни увеличават отбранителното си производство, което отива в Украйна. Цяла Европа действа на много високи обороти, а нашето производство зависи от членството в НАТО и ЕС, добави той. По думите му руският президент Владимир Путин няма намерение да се съобразява с архитектурата за сигурност, а ще я наруши тогава, когато има интерес да го направи.

За ситуацията във Франция и падането на правителството на Франсоа Байру, Тагарев коментира, че Еманюел Макрон ще има ключова роля за международните ангажименти на Франция. „Тази икономическа и и финансова ситуация затруднява Франция с рязко повишаване на бюджета за отбрана и помощта за Украйна, но Макрон компенсира готовността си с войски в една мироопазваща операция“, добави бившият военен министър.

Още: Фон дер Лайен идва в България, Русия ще стреля по нас заради военните заводи: Тодор Тагарев коментира