България с придобивки за армията от Италия и Франция: Ето какви са те

България ще подпише споразумения с Италия и Франция за придобивки за армията си по програмата SAFE, става ясно от две правителствени решения от днес. Министърът на отбраната е упълномощен да проведе преговорите и да подпише документите, съобщават още от правителствена информационна служба. Двата проекта обаче трябва да бъдат одобрени от Народното събрание, където управляващите от "Прогресивна България" имат мнозинство.

Какво ще вземем от Франция?

Рамково споразумение между министерствата на отбраната на България и Франция е за съвместно придобиване на 155-мм боеприпаси за самоходни гаубици.

Споразумението е част от изпълнението на проекта за развитие на способности за артилерийска поддръжка, включен в Националния план по SAFE. Той предвижда съвместно придобиване на 155-мм самоходни гаубици CAESAR и боеприпаси за тях, като водеща държава е Франция. През 2025 г. двете страни подписаха рамково споразумение за гаубиците, а предстоящото споразумение за боеприпасите е следващата стъпка в реализацията на този приоритетен за Българската армия проект.

От Италия ще се сдобием с превозни средства

Второто споразумение е между министерствата на отбраната на България и Италия за придобиване на военни пътни превозни средства за Българската армия и упълномощи министъра на отбраната да го подпише.

Споразумението определя рамката за двустранно сътрудничество и е стъпка към сключването на последващо споразумение за придобиване. С него България заявява намерение да придобие до 1040 военни пътни превозни средства на обща стойност до 410 000 000 евро.

Правителството одобри и проект за инвестиционен разход „Развитие на способностите за транспортно осигуряване на въоръжените сили“. Проектът предвижда придобиването на транспортните средства да се осъществи на два етапа.

Първият етап от 2027 г. до 2030 г. предвижда доставката на до 700 превозни средства, както и осигуряването на съпътстващо обучение, техническо обслужване и резервни части. Необходимият финансов ресурс е в размер на до 290 000 000 евро, осигурени чрез финансовия инструмент SAFE.

Вторият етап до края на 2032 г. предвижда придобиването на останалите до пълния обем от 1040 военни пътни превозни средства. За изпълнението му ще бъде необходимо осигуряване на финансиране в размер на до 120 000 000 евро.

Реализацията на проекта ще подобри транспортното осигуряване при изпълнението на задачите по трите мисии на въоръжените сили. Ще се повишат възможностите за транспортиране на въоръжение, техника и материални средства, както и оперативната готовност на Българската армия.

Проектът предвижда и възможности за дългосрочно индустриално сътрудничество, включително асемблиране на част от техниката в България с участието на националната индустрия. ОЩЕ: Правителството: В съюз с Франция и Дания купуваме 32 зенитни ракети. Готвим космически и отбранителен център в Доброславци за 100 млн. евро