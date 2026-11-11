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Играч от Шампионска лига катастрофира тежко на "Нюрбургринг" (СНИМКА)

11 ноември 2026, 18:17 часа 704 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Играч от Шампионска лига катастрофира тежко на "Нюрбургринг" (СНИМКА)

Вратарят на Комо Роберт Санчес се измъкна невредим от тежка катастрофа на пистата "Нюрбургринг", докато шофираше Ферари 488 Challenge Evo. 28-годишният испанец се блъсна в бариерите с около 110 км/ч, докато преминаваше през прочутия завой "Карачола-Карусел". Ударът унищожи предната част на колата, която е на стойност около 350 000 евро, а организаторите прекъснаха сесията за около час. За щастие, Санчес не е пострадал.

Притеснителен инцидент за вратаря на Комо

Според вестник "The Sun" британски свидетел, който се е намирал на пистата непосредствено зад него, е заявил, че Санчес се е движел с прекалено висока скорост. Вратарят излезе веднага от колата, явно невредим, и дори помогна да се съберат парчетата от Ферари-то. Санчес бе на емблематичната писта като участник в ден за шофиране, организиран от "Circuit Days", заедно с шестима приятели. "Нюрбургринг", наричан "Зеленият ад", е една от най-взискателните писти в света и беше сцена на катастрофата на Ники Лауда през 1976 г.

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Санчес пък е добре познат с интереса си към високите скорости. През миналия април той беше глобен с 1 520 лири за превишена скорост в Съри. Испанецът е известен и със своята страст към луксозните автомобили, както и с колекцията си от суперколи. Все още няма официална позиция от самия него или клуба му.

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Нюрбургринг Комо
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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