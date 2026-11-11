Играч от Шампионска лига катастрофира тежко на "Нюрбургринг" (СНИМКА)

Вратарят на Комо Роберт Санчес се измъкна невредим от тежка катастрофа на пистата "Нюрбургринг", докато шофираше Ферари 488 Challenge Evo. 28-годишният испанец се блъсна в бариерите с около 110 км/ч, докато преминаваше през прочутия завой "Карачола-Карусел". Ударът унищожи предната част на колата, която е на стойност около 350 000 евро, а организаторите прекъснаха сесията за около час. За щастие, Санчес не е пострадал.

Притеснителен инцидент за вратаря на Комо

Според вестник "The Sun" британски свидетел, който се е намирал на пистата непосредствено зад него, е заявил, че Санчес се е движел с прекалено висока скорост. Вратарят излезе веднага от колата, явно невредим, и дори помогна да се съберат парчетата от Ферари-то. Санчес бе на емблематичната писта като участник в ден за шофиране, организиран от "Circuit Days", заедно с шестима приятели. "Нюрбургринг", наричан "Зеленият ад", е една от най-взискателните писти в света и беше сцена на катастрофата на Ники Лауда през 1976 г.

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🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Chelsea goalkeeper Robert Sánchez crashed a £300,000 Ferrari into a barrier at a racetrack. He is unhurt. — The Sun https://t.co/NsakKWONRO — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 11, 2026

Санчес пък е добре познат с интереса си към високите скорости. През миналия април той беше глобен с 1 520 лири за превишена скорост в Съри. Испанецът е известен и със своята страст към луксозните автомобили, както и с колекцията си от суперколи. Все още няма официална позиция от самия него или клуба му.

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