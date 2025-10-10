Войната в Украйна:

Швеция инвестира близо 370 млн. долара в нови системи срещу дронове

10 октомври 2025, 10:13 часа 311 прочитания 0 коментара
Шведският министър на отбраната Пол Йонсон обяви, че страната му ще инвестира 3,5 млрд. шведски крони (367,11 млн. долара) в нови системи срещу дронове, предаде Ройтерс. "В последно време имаше нарушения (на въздушното пространство) и бяха забелязвани дронове, които ни припомниха, че заплахите по въздух заемат все по-голяма роля в съвременния начин за водене на война", написа Йонсон в социалната мрежа Х.

Още: Швеция призова ЕС да опрости стандартите за купуване на дронове

Скандинавската страна, която е членка на НАТО, ще закупи системи за сваляне на безпилотни летателни апарати, ще разположи дронове-прехващачи в авиобазите си и ще инсталира сензори за заглушаване, добави шведският военен министър.

През последните седмици в европейското въздушно пространство все по-често се забелязват дронове, което предизвиква безпокойство, а политици в пряк текст обявиха инцидентите за руски хибридни атаки. Русия отрича да е замесена.

Срещу руските дронове преди срещата на ЕС: Швеция изпраща противодронови системи в Дания, а Франция - хеликоптер

