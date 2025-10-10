Войната в Украйна:

"Безпрецедентна цензура и затвор за журналисти": АЕЖ с позиция за скандалния законопроект на ИТН

Предложената от "Има такъв народ" поправка в Наказателния кодекс би могла да доведе до безпрецедентна цензура. Това се казва в позиция на Асоциацията на европейските журналисти - България (АЕЖ). "Ако бъдат приети предложените промени, тези разкрития биха довели до затвор за журналисти. С такова законодателство България няма да може да се нарича демократична и правова държава", заявяват още от Асоциацията.

Те напомнят, че няма демокрация, която да изпраща журналисти в затвора заради вършенето на техните преки задължения - разкрития за политици и други обществени фигури. "В диктатурите обаче се случва точно това и наказването на обидата и клеветата и защитата на личния живот се използват като основание за разправа с критичните гласове и превръщането на управляващите в недосегаеми", се казва в позицията им.

"Предложените промени противоречат на препоръките на международни организации, които наскоро настояха за пълно декриминализиране на обидата и клеветата", отбелязва още АЕЖ. Според тях, ако бъдат приети, те ще доведат до увеличаване на т.нар. "дела шамари", използвани за сплашване на журналисти и критици на властта.

Асоциацията призовава всички парламентарни сили да се противопоставят на поправките, които поставят под въпрос демократичния характер на България и застрашават правото на свободно слово.

Припомняме, че парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси подкрепи на първо гласуване промените в Наказателния кодекс. 

Тази сутрин обаче стана ясно, че е имало разговор между лидера на ИТН Слави Трифонов и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. "Той ми каза, че ще го изтеглят, защото има текстове, които той и ние не ги приемаме. Толкова по този въпрос", заяви Борисов.

Виолета Иванова
