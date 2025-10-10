Войната в Украйна:

С вилица: Мъж прободе многократно бременната си жена, има риск за окото й

10 октомври 2025, 14:19 часа 283 прочитания 0 коментара
Потресаващ случай на домашно насилие разтърси Гърция и ужаси лекарите в страната. Той много напомня на случая с нарязаната с макетно ножче Дебора Михайлова. 43-годишен мъж в Гърция е арестуван за това, че е намушкал бременната си жена безброй пъти с вилица, като той е арестуван и обвинен в тежко престъпление за умишлено причиняване на тежка телесна повреда и незаконно притежание и употреба на оръжие, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Лекарите са били шокирани

Заподозреният е бил задържан след като бременната му съпруга е била приета в болница „Атикон“ пребита и окървавена в сряда, като картината е шокирала лекуващия медицински персонал.

„Беше ужасно това, което видяхме“, каза Янис Плагианакос от "Атикон", добавяйки, че жената е получила безброй удари по цялото лице, врата и ръцете, „може би дори 100“.

Окото й е било в опасност

Лекарите са успели да спасят лявото ѝ око, след като жената е претърпяла операция, която продължила два часа и половина.

Задържаният излагал и дъщеря си на опасност

Полицейското разследване разкри, че заподозреният е бил арестуван 12 пъти през последните 13 години за престъпления, включително домашно насилие, шофиране в нетрезво състояние, съпротива при арест и излагане на дъщеря си на опасност. ОЩЕ: Преди поредното заседание на съда: Дебора Михайлова е отчаяна и се страхува

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
