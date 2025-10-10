В Костинброд започна десетото издание на академията за стартиращи предприемачи

Откри се десетото издание на академията за стартиращи предприемачи - “𝗕𝗔𝗦𝗘” и втората бизнес академия в община Костинброд. Проектът на Сдружение „Асоциация на Българските Лидери и Предприемачи“ и Сдружение „Съвета на жените в бизнеса в България“, с подкрепата от община КОСТИНБРОД, предоставя иновативен курс за обучение, който е НАПЪЛНО БЕЗПЛАТЕН, с капацитет до 40 участници. Бизнес Академията за стартиращи предприемачи е уникална АКАДЕМИЯ, включваща както теория, така и практически занимания, лекционен курс, изнесен от изтъкнати и успешни лектори, доказали се с успехи и признание в бизнеса и обществото ни.

Програмата на 𝗕𝗔𝗦𝗘 има за цел, да насърчи хората да инициират свой собствен бизнес, или ако вече имат собствена предприемаческа дейност, да я доразвият и разширят. По този начин се стимулира и цялостното подобряване на бизнес средата в града и региона.

Бизнес Академията за Стартиращи Предприемачи – 𝗕𝗔𝗦𝗘 се състои от 13 лекционни курса, които ще се провеждат всяка сряда от 17.00 до 20.00 ч. за периода от 08.10.25 до 21.01.2026 г.

Официалното откриването на BASE КОСТИНБРОД се състоя на 08.10.2025 г., от 17:00 часа в Информационен център- Костинброд, с лекцията на г-жа Лидия Шулева - бивш вицепремиер, евродепутат, социален министър, министър на икономиката и член на УС на Съвета на Жените в Бизнеса в България. Заедно с г-жа Шулева беше г-жа Соня Демирева - административен директор на СЖББ.

Освен умения за построяване на основите на бизнес, участниците в курса ще усвоят методи за оценка на бизнес идея, управление на финанси и изработване на бизнес план.

Обучението завършва с представяне на бизнес плановете на участниците, които ще бъдат оценени от компетентно жури. Предвиден е и награден фонд.

ЗАВЪРШИЛИТЕ УСПЕШНО ПОЛУЧАВАТ СЕРТИФИКАТ ОТ АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИДЕРИ ПРЕДПРИЕМАЧИ И СЪВЕТА НА ЖЕНИТЕ В БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ.