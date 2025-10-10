Войната в Украйна:

Шампионът се завръща! Ето кога Карлос Насар се прибира в България

10 октомври 2025, 14:57 часа 373 прочитания 0 коментара
Световният феномен във вдигането на тежести Карлос Насар се завръща в България в събота, 11 октомври с полет LH1430 през Франкфурт, който се очаква на Терминал 2 на летище София в 22.50 часа. Родният тежкоатлет стана шампион на планетата за трети път в кариерата си в четвъртък вечер. Той стори това в новата за него категория до 94 килограма във Фьорде, Норвегия, като го направи със световен рекорд в изтласкването с 222 килограма, за да събере двубой от 395 килограма.

През миналото лято Насар стана олимпийски шампион в Париж. Той е трикратен световен първенец от Ташкент 2021, Манама 2024 и Фьорде 2025, както и трикратен европейски първенец от Ереван 2023, София 2024 и Кишинев 2025. А е само на 21 години!

Тези 222 килограма в изтласкването на Световното във Фьорде бяха и 13-а корекция на световен рекорд за мъже от Карлос Насар. Българинът е подобрявал световни рекорди в четири различни категории. Той записа световен рекорд от 208 кг на изтласкване в категория до 81 кг, а после доминира дълго време в олимпийската категория до 89 кг, където направи общо 9 корекции на световните рекорди - 2 в изхвърляне, 4 в изтласкване и 3 в двубой, като най-високите му постижения бяха 183 кг на изхвърляне, 224 кг на изтласкване и 405 кг в двубоя.

Джем Юмеров
