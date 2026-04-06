Френската централна банка спечели 13 милиарда евро, след като изтегли златото си от САЩ

Френската централна банка обяви, че е генерирала капиталова печалба от 12,8 милиарда евро след подмяна на 129 тона злато – около 5 на сто от общите резерви на Франция – между юли 2025 г. и януари 2026 г., предаде RFI. Златото беше последният от френските резерви, държани в Ню Йорк. То беше заменено с еквивалентното количество, закупено в Европа и държано в Париж.

Френската централна банка от 2005 г. насам постепенно заменя по-старото, нестандартно злато с кюлчета, отговарящи на съвременните международни стандарти. Между 1963 и 1966 г. банката е преместила по-голямата част от златните си резерви от Федералния резерв на САЩ и Bank of England.

Вместо да рафинира и транспортира златото, останало в САЩ, банката е избрала да го продаде и да закупи ново, съответстващо на стандартите злато на европейския пазар.

Чрез 26 транзакции банката реализира значителна печалба, възползвайки се от рекордно високите цени на златото през периода.

Четвъртите златни резерви в света

Общите златни резерви на Франция от около 2437 тона – четвъртите по големина в света – сега се намират изцяло в Париж. Това включва 134 тона по-стари кюлчета и монети, които банката възнамерява да приведе в съответствие със стандартите си до 2028 г.

В Германия, която държи вторите по големина златни резерви в света, някои икономисти призоваха правителството да изтегли златото си от САЩ, позовавайки се на опасения относно „непредсказуемите“ политики при президента Доналд Тръмп.

Бундесбанк, федералната банка на Германия, държи около 1236 тона злато в САЩ, или около 37 на сто от общото му количество.

"Тръмп е непредсказуем и прави всичко, за да генерира приходи. Ето защо нашето злато вече не е на сигурно място в трезорите на Федералния резерв“, каза Михаел Йегер, ръководител както на Асоциацията на германските данъкоплатци, така и на Европейската асоциация на данъкоплатците.

Гуверньорът на Френската централна банка Франсоа Вилерой дьо Гало настоя, че решението за извеждане на френското злато от САЩ не е политически мотивирано.

Вместо това, то се основава на факта, че на европейския пазар се търгува злато с по-висок стандарт и закупуването на ново злато е по-лесно от рафинирането на съществуващите запаси.

Изключителните капиталови печалби допринесоха за нетната печалба на банката от 8,1 милиарда евро за 2025 г., след нетна загуба от 7,7 милиарда евро през предходната година.