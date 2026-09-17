"Да, България" отрече Калушев да е участвал в избора на хора за партията

"Да, България" поиска право на отговор от БНТ заради твърдения на криминалния психолог Росен Йорданов, че Ивайло Калушев е участвал в избора на хора, които впоследствие са създали партията. В предаването "Денят започва" на 17 септември Йорданов, който е участвал в експертизата по случая "Петрохан - Околчица", разказа, че според свидетел в Мексико е имало списък с имена на бъдещи участници в създаването на "Да, България". Сред подчертаните имена било и това на Ивайло Мирчев.

"Изглежда, че Калушев още тогава е одобрявал лица", заяви психологът, без да представи самия списък или доказателства, че Калушев действително е участвал в избора на хората.

Мирчев съобщи, че е изпратил право на отговор до БНТ заради "лъжливите твърдения" на Йорданов. Още: Вуду кукли, червени конци и ретрограден Меркурий: Ивайло Мирчев говори за опит за затриване на "Да, България" чрез "Петрохан" (ВИДЕО)

От "Да, България" заявяват, че подборът на хората за инициативния комитет е направен единствено от Христо Иванов, Антоанета Цонева и Ивайло Мирчев. По думите им никой от тримата не познава Калушев и не се е срещал с него.

Мирчев уточни, че списъкът с поканените в инициативния комитет е бил изготвен в Google Sheets на личния му лаптоп. На същия компютър впоследствие са подготвени и кандидатските листи.

Партията настоява Йорданов да обясни на какво основава твърденията си. От формацията поставят под въпрос и уточнението в експертизата, че източниците невинаги ще бъдат изрично обозначавани. Още: Росен Йорданов каза колко струва часовникът му конкретно. За Петрохан по-важни са други негови отговори

Според "Да, България" трябва ясно да се разграничават свидетелските разкази от наблюденията и интерпретациите на вещите лица.

"Защитата на самоличността на свидетел не отменя необходимостта от проверима доказателствена основа", се посочва в позицията.

От партията заявяват още, че "Борисов, Пеевски и тяхната пропагандна машина използват трагедията за политическа атака" срещу формацията. В позицията се добавя: "Разпознаваме познатия от случая NEXO опит партията да бъде дискредитирана чрез внушения за зависимости".

"Вместо пълни отговори, получаваме избирателно разгласяване на материали, използвани за политически внушения", посочват от "Да, България" и настояват институциите да обяснят собствените си действия и бездействия по случая. Още: Който не е съгласен с Росен Йорданов за Петрохан, да търси психиатър: Така излезе от негово телевизионно гостуване

"Експертният авторитет не освобождава никого от задължението да доказва казаното", заявяват от партията и призовават Росен Йорданов да представи проверими доказателства за твърденията си и да коригира неподкрепените заключения.