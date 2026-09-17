Вучич държи под око балканските лидери за Хачи: Не е доволен от политици в РСМ, заплашва Черна гора

След първоинстанционната присъда за военни престъпления срещу бившия косовски призединт Хашим Тачи и трима членове на Армията за освобождение на Косово - сръбският президент Александър Вучич изглежда не е доволен от реакциите на албанските политици в Северна Македония - страната, в която Европейският парламент отчита ширещ се "Сръбски свят" и сръбско влияние. Вучич разкритикува Беким Сали, председателя на македонския парламент Африм Гаши и лидера на ДСИ Али Ахмети, който определи решението като несправедливо и дълбоко разочароващо, предава албанската телевизия Top-channel.

„А аз си мислех, че са престъпници, поне осъдени на първа инстанция. Не, всички те са освободители, герои и героини“, каза Вучич. ОЩЕ: Безредици в Хага и плачещи хора по улиците на Прищина: Косово твърдо стои зад Тачи и призова за отмяна на присъдата (ВИДЕА)

Реакции срещу Албания, Косово и Хърватия

Вучич започна първия цитат директно от речта на президента на Албания Байрам Бегай, след което продължи с останалите.

„Представете си, ако някой от нашите служители каже: „Свободата си има име“ и спомене сърбин, осъден от Хагския трибунал“, каза Вучич.

Той спомена и реакцията на албанския премиер Еди Рама, който след обявяването на решението публикува думата „взето“ в социалните мрежи.

Говорейки за реакциите от Прищина, Вучич цитира премиера Албин Курти, който определи присъдата като „неприемлива несправедливост“ и „тежко наказание“, заявявайки, че тя трябва да бъде променена в процеса на обжалване.

Той се позова и на позицията на хърватската дипломация, като заяви, че Загреб, макар и да заявява, че „взема под внимание“ решението, едновременно с това подчертава позицията си относно политическия и исторически контекст на войната в Косово.

Заплаха за Черна гора

Сръбският президент се позова и на изявлението на вицепремиера на Черна гора Ник Гьолошай, който нарече решението „изключително несправедливо“ и заяви, че „всеки албанец пази свещената война на АОК в сърцето си“. Гьолошай заяви още, че вярва, че решението ще бъде отменено във висшите съдебни инстанции.

Вучич повдигна въпроса дали подобни изявления биха имали последици за европейската интеграция на Черна гора.

„Ще спрат ли европейската интеграция, защото обиждат решението, отричат ​​върховенството на закона? Или това се отнася само за сърбите?“, попита сръбският президент. ОЩЕ: Вучич след присъдата на Тачи: Сърбите винаги ще бъдат престъпници, всички останали герои