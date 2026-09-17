Руският посланик в Хърватия Александър Нуризаде е бил призован днес на разговори в Министерството на външните работи и европейските въпроси, съобщава хърватската медия"Индекс", позовавайки се на съобщение от посолството. Според твърденията на посолството на Русия в Хърватия хърватската страна е изразила загриженост относно заплахите за сигурността от Русия към европейските страни. Привикването идва на фона на опита за саботаж в Лайпциг от страна на Русия, както и на предотвратената руска диверсия в Румъния и на фона на предупрежденията на румънския президент, че Източният фланг на НАТО е заплашен от Москва.

Според руската страна, хърватските представители са споменали инциденти във въздушното пространство, териториалните води и инфраструктурата на държави-членки на ЕС, включително Дания, Литва, Румъния и Германия.

Министерството на външните работи и европейските въпроси посочва Нуризаде на официалния си уебсайт като настоящ руски посланик в Хърватия. ОЩЕ: Румънският президент: Източният фланг на НАТО е заплашен от Русия

Руското посолство отрича всичко

Руското посолство заяви още, че Нуризаде „категорично е отхвърлил“ обвиненията като неоснователни.

Според изявление на посолството, руският посланик ги определил като „координирана провокация“, насочена към по-нататъшно влошаване на отношенията с Русия.

Той е изразил и съжаление, че Хърватия, както твърди руската страна, „угажда на киевския режим и неговите чуждестранни покровители, заинтересовани от продължаване на конфликта“. ОЩЕ: След морския дрон до газов проект: Румънският президент се ядоса на Русия