Швейцария вече не е най-скъпата за живот страна в света

Исландия изпревари Швейцария, превръщайки се в най-скъпата страна в света за живеене. Това съобщава шведската агенция TT, позовавайки се на данни от исландския синдикат на висшистите Viska. В своите изчисления експертите са се позовали на данни от Евростат и централната банка на Исландия Sedlabanki.

Според икономиста от Viska Вилялмур Хилмарсон цените в страната са с около 3% по-високи от тези в Швейцария. Значителна част от увеличението им се дължи на факта, че икономиката на острова се основава на туризма, което води до повишаване на инфлацията в сектора на услугите и заплатите в страната.

Друга причина са високите цени на жилищата, включително в туристическата индустрия.

Според Евростат, последният път, когато цените в Исландия са били по-високи от тези в Швейцария, е бил през 2018 г.

Исландия също се бори да овладее ценовия натиск след глобалните енергийни сътресения, причинени от войната с Иран. През март инфлацията в Исландия се покачи до 5,4%, най-високото ниво от 18 месеца.

Според данни на Световната банка, публикувани през 2024 г., Швейцария е четвъртата най-скъпа страна в света, след островните територии Бермудски острови, Барбадос и Каймановите острови, докато Исландия е на шесто място.

According to Bloomberg, Iceland has taken first place globally in terms of cost of living, overtaking Switzerland.



— NEXTA (@nexta_tv) May 28, 2026