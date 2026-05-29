Швейцария вече не е най-скъпата за живот страна в света

Исландия изпревари Швейцария, превръщайки се в най-скъпата страна в света за живеене. Това съобщава шведската агенция TT, позовавайки се на данни от исландския синдикат на висшистите Viska. В своите изчисления експертите са се позовали на данни от Евростат и централната банка на Исландия Sedlabanki.
Според икономиста от Viska Вилялмур Хилмарсон цените в страната са с около 3% по-високи от тези в Швейцария. Значителна част от увеличението им се дължи на факта, че икономиката на острова се основава на туризма, което води до повишаване на инфлацията в сектора на услугите и заплатите в страната.
Друга причина са високите цени на жилищата, включително в туристическата индустрия.
Според Евростат, последният път, когато цените в Исландия са били по-високи от тези в Швейцария, е бил през 2018 г.
Исландия също се бори да овладее ценовия натиск след глобалните енергийни сътресения, причинени от войната с Иран. През март инфлацията в Исландия се покачи до 5,4%, най-високото ниво от 18 месеца.
Според данни на Световната банка, публикувани през 2024 г., Швейцария е четвъртата най-скъпа страна в света, след островните територии Бермудски острови, Барбадос и Каймановите острови, докато Исландия е на шесто място.
According to Bloomberg, Iceland has taken first place globally in terms of cost of living, overtaking Switzerland.
The main reason is a sharp post-pandemic surge in tourism, which has become one of the key drivers of the… pic.twitter.com/WFxSPTDP3W