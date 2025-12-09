Сиярто: Русия и Унгария трябва заедно да се противопоставят на външния натиск

Русия и Унгария трябва заедно да се противопоставят на външния натиск. Това заяви днес унгарският министър на външните работи Петер Сиярто, след като пристигна в Москва, за да участва в заседание на руско-унгарска междуправителствена комисия по икономическо сътрудничество. Заседанията се провеждат всяка година, като Москва и Будапеща се редуват като домакини. От руска страна комисията се оглавява от министъра на здравеопазването Михаил Мурашко.

Сиярто заяви на днешната среща в Москва, че Унгария и Русия се ръководят от националните си интереси при вземането на решения. "Руският президент Владимир Путин и унгарският премиер Виктор Орбан обсъдиха много важни въпроси за нашето сътрудничество и това придава нов импулс на взаимоотношенията ни", отбеляза Сиярто. "Трябва да работим решително, да се противопоставяме на натиска, който ни се оказва. Нужно е да направим скок, за да се повишат показателите на нашето сътрудничество", цитира думите му държавната руска агенция ТАСС.

"Надеждното снабдяване на Унгария с енергийни източници е много важно за нас", подчерта той. "Това не е политически или идеологически, а прагматически въпрос, който засяга нашето оцеляване", продължи Сиярто.

Още: Босна попречи на унгарския външен министър Сиярто да кацне в Баня Лука

Мурашко от своя страна отбеляза, че търговско-икономическото сътрудничество между Русия и Унгария се развива стабилно, независимо европейските санкции. По думите му Унгария остава надежден икономически партньор на Москва и заема водещо място сред страните членове на Европейския съюз по обема на търговията. Двустранната търговия с услуги през изминалата година бележи трикратен ръст, каза той.

Сиярто: Унгария няма да остави сръбските си приятели без енергийни ресурси

"Веднага щом войната (в Украйна) приключи, световната икономика ще може да се върне в нормалното си русло и ще се отворят нови, огромни възможности в международните търговски отношения. Санкциите няма да са вечни, затова трябва да сме готови да заемем добра стартова позиция в новия период. Ето защо сега отиваме в Москва с голяма бизнес делегация", написа по-рано Сиярто на страницата си във Фейсбук.

Очаква се след края на днешното заседание Унгария и Русия да подпишат редица документи.

Сиярто: В Украйна действа военна мафия, а в Брюксел са меко казано луди