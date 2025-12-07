Силни сигнали от американците към Тръмп за Украйна. Оценка: В Купянск Украйна притиска Русия (ОБЗОР - ВИДЕО)

62% от американците искат Украйна да победи в отприщената от руския диктатор Владимир Путин война, а 64% подкрепят доставките на американски оръжия за Украйна да продължат. Подкрепата за оръжейни доставки расте с 9% на годишна база. 57% от републиканците и 72% от демократите искат победа за Украйна. 59% от републиканците искат по-големи доставки на американски оръжия за Украйна, а при демократите процентът е 75 на сто. 68% искат да се продават американски оръжия на страни-членки на НАТО, ако след това те отиват за Украйна (програмата PURL) – 655 от републиканците и 75% от демократите съответно са на тази позиция. Това показва ново проучване на Института "Рейгън", проведено в периода 23 октомври – 3 ноември, 2025 година, като участие в изследването са взели 2507 респонденти, регистрирани гласоподаватели в САЩ.

И още – 45% от респондентите настояват, че САЩ трябва да подкрепят Украйна, докато тя си върне всички окупирани от руснаците земи. 58% от демократите и 34% от републиканците са на това мнение. А 31% от американците смятат, че Украйна трябва да предаде земи на Русия, за да има мир, но срещу стабилни западни гаранции за сигурност – 31% от републиканците и 16% от демократите са на тази позиция. 22% от американците подкрепят временно спиране на огъня по активната към момента фронтова линия, без да се признава руския контрол над окупираните украински територии – 27% от републиканците и 18% от демократите съответно са на тази позиция, сочи проучването.

Проучването показва важни тенденции, които могат да влияят сериозно на поведението на администрацията на Доналд Тръмп. Снощи украинският президент Володимир Зеленски проведе телефонен разговор със Стив Уиткоф, представителя на Тръмп за Близкия изток, както и Джаред Къшнър, зетя на Тръмп. Според Axios, основните различия си остават – Зеленски не е готов да предаде Донбас на Путин без бой, какъвто натиск зад кулисите вече явно има от страна на американците, а те сега мислят за алтернативи. И още – няма пълно съгласие за американските гаранции за сигурност за Украйна при бъдещ мир, макар че позициите на Киев и Вашингтон се сближават. Според Кийт Келог, представителя на Тръмп за Украйна, за когото обаче излязоха медийни публикации, че от 1 януари, 2026 година, напуска администрацията на сегашния американски президент, остават най-трудните точки - статутът на Донецк и съдбата на АЕЦ Запорожие.

Keith Kellogg, Trump’s so-called envoy on Ukraine, says talks are “in the final stretch,” but admits the hardest part remains. Control over Donetsk, Luhansk, parts of Zaporizhzhia and Kherson, and the future of the Zaporizhzhia nuclear plant are still unresolved. pic.twitter.com/V9Sbs4V3fC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 7, 2025

Прочитът на популярния руски военнопропаганден телеграм канал "Два майора" за случващото се – Тръмп вече не поставя срокове за мир в Украйна, защото колкото повече украинците се изтощават във войната, толкова по-вероятно е Киев да подпише мирно споразумение, което отговаря на американските интереси. А те са – Русия е потенциален партньор на Съединените щати. "Два майора" буквално препоръчва и да бъдат атакувани електроповодите и подстанциите, които транспортират и разпределят произведения от украинските АЕЦ ток, за да има "пълно спиране на електричеството" в Украйна – Още: Белият дом вече представя ЕС, а не Русия или Китай като най-големия злодей

На този фон, американският министър на отбраната Пийт Хегсет обеща пълна модернизация на американската ядрена триада – на ядрените оръжия на американските сухопътни, военноморски и военновъздушни сили, както и ядрени тестове така, както правят другите ядрени сили:

🛑America is preparing a nuclear leap — the Pentagon lays its cards on the table



The department’s chief, Pete Hegseth, has publicly confirmed that the United States plans to conduct nuclear tests.



His statement came across as deliberately tough — Hegseth stressed that… pic.twitter.com/qQ6KW73Hnz — NEXTA (@nexta_tv) December 7, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

По-сериозно намаление на сухопътната военна активност в Украйна има на дневна база съгласно официалните украински данни. На 6 декември са станали 161 бойни сблъсъка, докато на 5-ти бяха 184. Руснаците са хвърлили 143 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 6 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4291 изстреляни снаряда, като това е с около 700 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 6360 FPV дрона, което е с около 240 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

45 руски пехотни атаки са спрени в Покровското направление през изминалото денонощие, сочат официалните украински данни. Още 16 са станали в съседното от юг Олександриевско направление – там украинците са си върнали село Тихо, източно от Олександриевка, а по-на юг, при Гуляйполе, Запорожка област, са отбити 14 руски пехотни атаки. В направлението от Торецк към Константиновка е имало 23 руски пехотни атаки, а откъм Часов Яр е имало една атака, но пак към Малиновка, за която вече украински военни телеграм канали предупредиха: намира се на 16 километра от Краматорск и е удобна точка за изстрелване на дронове, защото е на по-висок терен. В Лиманското и съседното му от юг Славянско направление (Северск) са извършени по 13 руски пехотни атаки. 9 руски пехотни атаки са станали в Купянското направление.

В Покровск украински позиции още има – геолокализирани видеокадри от 7-ми десантно-щурмови украински корпус показват трима украински войници с украинското знаме в ръце. Те се намират на улица "Якуб Колас" в северната част на Покровск, уточнява ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) в своя дневен обзор. Пред Sky News главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна генерал Олександър Сирски заяви, че украинската армия поддържа позиции в северната част на Покровск. Боевете се водят в джобове, като руските и украинските позиции са много близо една до друга, често буквално в съседни блокове.

25th airborne

UGV supply and casevac x3 from pokrovsk taking advantage of fog and poor weather pic.twitter.com/hoRApEufwF — imi (m) (@moklasen) December 5, 2025

Специално за Купянск, украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, е категоричен – Първа руска танкова армия няма сили да превземе града и сега 68-ма руска мотострелкова дивизия, част от Шеста общовойскова руска армия, се бие да удържа руските позиции в северната част на града и евентуално да превземе Купянск-Узловой. Изобщо не бих се изненадал, ако в скоро време руснаците в района на Купянск окончателно бъдат принудени да минат в отбрана, казва Машовец, който изразява задоволство, че руското военно командване в случая действа прибързано заради политическия натиск на Путин и това проваля замисъла му. А в днешната сводка на украинския генщаб като места на боеве са посочени Петропавловка, Колесниковка и Пищане – т.е. села северно и южно от самия Купянск, което подсказва продължаващи руски опити за достигане на контрол по фланговете на града, обаче това си остава недостижима за руската армия цел.

(КАРТА) По-на север обаче, за Вовчанск, украинският военен телеграм канал "Офицер" посочва, че нещата се развиват зле за украинците. Постепенно и систематично в продължение на 1 година руските сили си извоюваха позиции по фланговете на града – селата Тихо от североизток и Вовчански Хутори от югозапад – и започнаха да преминават река Вовча, навлизайки в самия Вовчанск, което прави положението за украинските части все по-сложно. Бием се в съседни на Вовчанск населени места, добавя "Два майора" за руската гледна точка. А според ISW руснаците контролират 36% от града към 6 декември.

241 далекобойни дрона и 5 ракети са били изстреляни от Руската федерация по цели в Украйна тази нощ. 3 от ракетите са хиперзвуковите "Кинжал", а другите 2 са балистични "Искандер М"/КН-23. Свалени са 175 дрона, както и 2-те балистични ракети плюс 2 от трите ракети "Кинжал", съобщават украинските ВВС в своята сводка. На 14 места в Украйна е имало удари от преминалите през ПВО дронове. В Полтавска област е имало удари по енергийни обекти – специално в Кременчук, съответно има прекъсвания на тока и на парното, съобщава ръководителят на местната военновременна администрация Володимир Когут. А в Новогорд-Сиверски, Черниговска област, е загинал 50-годишен мъж след като руски дронове са ударили жилищна сграда и пристройка, съобщава украинската спешна служба.

Според сводката на руското военно министерство, тази нощ над руска територия са свалени 77 дрона. Най-много – 42, са свалени на Саратовска област. Още 12 са свалени в Ростовска област, 10 – над Крим, 9 – на Волгоградска област, 2 – над Белгородска област и по 1 над Чечения и Астраханска област. От Енгелс, Саратовска област, се появиха видеокадри – те показват и пламъци, и атакуващ дрон, и гърмежи като от ПВО. Вероятно атаката е срещу огормната база за горива "Кристал", която е част от структурата на "Росрезерв" и вече беше безмилостно удряна от украинците и щетите там бяха значителни.

Engels, Saratov region. Unidentified drones appeared over the city, perhaps to see how the local oil depot is doing. Residents, as usual, got their complimentary early-morning blast show pic.twitter.com/73YRbBFkKI — WarTranslated (@wartranslated) December 7, 2025

За капак - снощи белгородското руско издание "Пепел" съобщи, че руснаците са уцелили със своя бомба ел. подстанция, с което са спрели тока в центъра на Белгород:

Russian media report that a power substation in Belgorod was accidentally hit by an air-dropped bomb, likely a 1,000-pounder, causing a blackout in the city center. Locals say there was no air raid alert, just the roar of a jet followed by a powerful explosion. pic.twitter.com/1I5fjWaVwE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 6, 2025