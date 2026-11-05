Борисов обяви парламента за безсмислен и нападна управляващите: "Всички агенти и ченгета са вътре" (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви Народното събрание за "абсолютно безсмислена организация" и заяви, че в момента няма причина да посещава заседанията му. Той отправи остри критики към управляващите от "Прогресивна България", които обвини в лъжи, бездействие и използване на процедурни хватки, за да не допускат разглеждането на предложения на опозицията.

Повод за недоволството му стана отказът на мнозинството да разгледа предложения на ГЕРБ за мерки в подкрепа на бизнеса и намаляване на акцизните ставки за безоловния бензин и газьола под минималните нива за Европейския съюз. Борисов обвини управляващите, че са организирали работата на парламента така, че да не остане време за обсъждане на предложението за компенсации на малкия и средния бизнес заради високите цени на електроенергията.

"За да могат да продължат да крадат. Парламентът е абсолютно безсмислена организация в момента", заяви той.

Бившият премиер използва повода, за да атакува цялостната политика на кабинета и да направи сравнение между цените при управлението на ГЕРБ и сегашното правителство. "Искам българите да сверяват през една година - колко е била нафтата при Борисов, колко е била при Радев", призова той.

С ирония Борисов коментира работата на кабинета: "Прекрасно се справя кабинетът. Щастливи кошници, весели прасета, всичко много хубаво - газ, ток, парно". По думите му цените на основните стоки и услуги са се повишили, а управляващите си осигурявали "невероятен медиен комфорт".

Той се ядоса и на коментар за недостатъчния финансов контрол, отправен от неназован политик. Борисов припомни, че въпросният човек е бил назначен от неговото правителство начело на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), и отправи реплика към бившия финансов министър Теменужка Петкова, че е трябвало да носи отговорност за предложението за назначението му. Вероятно става дума за депутата от "Прогресивна България" Стефан Белчев, който в миналото ръководеше финансовата инспекция.

Борисов сравни цените и строителството на магистрали

Лидерът на ГЕРБ даде за пример и строителството на автомагистрала "Струма". Според него участък от 2,7 километра ще струва 108 млн. евро, докато при управлението на ГЕРБ цената на цял лот е била около 80 млн. лева.

"Само сравнявайте, иначе се справят прекрасно - щастливи кошници, весели прасета, всичко много хубаво - газ, ток, парно", коментира той.

Борисов потвърди още, че ГЕРБ разполага с информация за водени разговори за национализация на втория пенсионен стълб. Той обвини правителството, че "лъже за всичко".

"Всички агенти и бивши ченгета са в парламента"

По темата за предвиденото закриване на Комисията по досиетата Борисов отговори с нападка към народните представители.

"Комисията по досиетата няма функция, защото всички агенти и бивши ченгета са в парламента - депутати и министри", заяви той.

Закриването на комисията е предвидено в законопроект, публикуван за обществено обсъждане на 8 октомври. Срокът за предложения и становища изтича на 7 ноември. Идеята беше заложена първоначално в преходните и заключителните разпоредби на бюджетния закон по настояване на вицепремиера Иво Христов, а впоследствие беше възложено изготвянето на отделни законови промени.

ГЕРБ чака края на "пазарлъка" за ВСС

Борисов отказа да даде конкретен отговор дали ГЕРБ ще подкрепи всички кандидати за нов състав на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Той заяви, че партията му ще обяви позицията си, след като приключат разговорите между "Прогресивна България", "Възраждане", "Продължаваме промяната" и "Демократична България".

"Да оставим пазарлъка между тях да завърши и тогава ще ви отговоря", каза лидерът на ГЕРБ.

Изслушванията на кандидатите продължават тази седмица, като до края на месеца номинациите трябва да бъдат гласувани в пленарната зала.

Борисов обясни изборните резултати в САЩ с войната

Лидерът на ГЕРБ коментира и изборните резултати в САЩ, като обясни успеха на демократите с общественото недоволство от военните действия и високите цени.

"Никой, който се е захванал с война, не свършва добре. Хората ги е страх от война, хората ги е страх от жертви. Навсякъде цените ги притискат и когато отива за военни железа парата - хората протестират", заяви той.

На въпрос дали американският президент Доналд Тръмп не е бил негов приятел, Борисов не отговори и се оттегли от журналистите.