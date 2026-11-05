Историческата мисия на НАСА до Луната създаде дупка с диаметър 5000 км в йоносферата

Изстрелването на мисията Artemis 2 предизвика дупка в йоносферата, толкова голяма, че доведе до неизправност на GPS. Това никога не е било виждано преди.

Дупката в земната йоносфера

Историческата мисия на НАСА „Артемида 2“ се проведе през април 2026 г. Ракетата Space Launch System (SLS) изстреля четирима астронавти в Космоса на борда на космическия кораб „Орион“. Това беше първият път от 1972 г. насам, в който хора напуснаха околоземната орбита, тъй като мисията летеше до, около и обратно към Луната. Това беше подготовка за завръщането на астронавтите на НАСА на Луната, планирано за началото на 2028 г.

Според резултатите от проучването, изстрелването на ракетата SLS създаде дупка в земната йоносфера, което доведе до временни прекъсвания в GPS. Учените никога преди не са наблюдавали нещо подобно. Изследването е публикувано в списанието Geophysical Research Letters, пише Space.

Сателитите на американската GPS система и други глобални навигационни спътникови системи обикалят около Земята на височина от около 20 000 километра. Сигналите, предавани от тези спътници за позициониране, навигация и синхронизация на времето, трябва да преминат през йоносферата - електрически зареден слой от земната атмосфера, разположен на височина над 50 километра.

Мощните слънчеви бури могат да нарушат GPS сигналите, но това може да се случи и с изстрелванията на ракети. Докато ракетата се издига, тя създава ударна вълна, която пробива дупка в йоносферата.

Учени са установили, че ракетата SLS по време на изстрелването на мисията Artemis 2 е създала едновременно две дупки в земната йоносфера, които са се простирали над Съединените щати на разстояние от 5000 км. Първата дупка се е образувала в резултат на работата на 65-метровия основен етап на ракетата-носител, а втората - в резултат на две последователни запалвания на двигателите на горния етап на ракетата. Това се е случило на височина 185 км около час след изстрелването и е позволило на космическия кораб Orion да преодолее земната гравитация и да се насочи към Луната. Учените отбелязват, че не са виждали подобно нещо преди по време на изстрелванията на други ракети.

Използвайки мрежа от наземни GPS приемници, които американски учени използват за проследяване на промените в тектоничните плочи, причиняващи земетресения, изследователите установиха, че изстрелването на ракетата SLS е променило концентрацията на свободни електрони в йоносферата.

Тези йоносферни смущения бяха по-значителни от тези, наблюдавани по време на всяко друго изстрелване на ракета. Те бяха 10 пъти по-силни от наблюдаваните след тестови изстрелвания на ракетата Starship на SpaceX. Starship е два пъти по-мощна от ракетата Space Launch System.

Учените са установили, че промените в електронната плътност в йоносферата, причинени от изстрелването на SLS, биха могли да причинят GPS грешки в различни устройства на Земята. Такива грешки биха могли лесно да отклонят от курса безпилотен апарат или дрон.

Резултатите от проучването показват, че бъдещите пилотирани мисии до Луната и Марс трябва да вземат предвид новите данни.

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