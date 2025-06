Скривай бързо: Русия сменя ударени самолети с чисто нови, за да заблуди сателитите (СНИМКИ)

След като започнаха масово да се разпространяват сателитни снимки от поразените при операция "Паяжина" руски военни летища, показващи нанесените щети по стратегическата авиация на агресора, режимът в Кремъл явно не е особено радостен. Очевидно е, че Москва опитва да прикрие загубите и вече ясно се вижда пример за това. Той е от една от петте уцелени от украинските дронове авиобази - "Белая" в Иркутска област.

Още: Мирните преговори се оплетоха в "Паяжина": САЩ виждат ескалация, Русия е складирала 13 000 ракети (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия е започнала да заменя унищожените самолети на летището с чисто нови - очевидно целта е да се заблудят анализаторите и разузнавачите, изготвящи оценки за щетите и за дългосрочните последици от специалната операция на Службата за сигурност на Украйна (СБУ).

Бомбардировач Ту-95МС, потвърден като унищожен, е заменен с непокътнат, става ясно от сравнение между сателитни снимки от едно и също място - заснети съответно на 2-3 и на 4 юни. Следите от изгарянията на първия самолет обаче остават видими.

🇷🇺 In an apparent attempt to conceal losses, Russia has begun replacing destroyed aircraft at the "Belaya" airbase. A damaged Tu-95MS, confirmed as destroyed, was swapped with an intact one. Burn marks remain visible. pic.twitter.com/a1q8JCnXBd

Оценките на западни медии, OSINT-анализатори и официални лица за това какви точно са щетите за Руската федерация, се различават. Нови сателитни снимки на военновъздушната база "Оленя" в руската Мурманска област показват предполагаемото унищожаване на най-малко четири самолета Ту-95МС, повреда на Ан-124 и възможни щети по друг самолет на пистата. Снимките бяха публикувани от анализаторите на Suhora Technologies. Според сателитни кадри от авиобаза "Белая" в Иркутска област, анализирани отново от Suhora Technologies, има вероятно 1 унищожен и 3 повредени самолета Ту-22М3, а също вероятно 3 унищожени и 1 повреден бомбардировач Ту-95МС.

𝟮. 𝗢𝗹𝗲𝗻𝘆𝗮 𝗔𝗶𝗿𝗯𝗮𝘀𝗲

• Tu-95MS – Probably 4 destroyed, 1 damaged

• 1 probable damage on the runway, OSINT claims of An-22 aircraft.



The GEOINT analysis of the struck bases, Belaya and Olenya, indicates that 14 bombers are likely destroyed or damaged.#Suhora pic.twitter.com/qr4SigkoiV