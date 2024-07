След руска бомбардировка: Харковски огнеборец откри загиналата си жена в разрушения им дом, синът им е в болница (ВИДЕО)

Спасител дойде в разрушената си от руска атака собствена къща, където откри убитата си жена, предаде NEXTA.

Човешката драма е документирана в разтърсващо видео, публикувано от Държавната служба за извънредни ситуации.

След ракетната атака на селището Велико Бурлуцк в Харковска област е ранен и 10-годишният син на спасителя - той е хоспитализиран с изгаряния.

"В резултат на руски въздушен удар в района на Купян сутринта на 31 юли загина служителката на "Газмереж" Инна Замесова. Съпругът на загиналата жена пристигнал с колегите си, когато били извикани да гасят огъня", предаде Укринформ.

Пресслужбата на компанията е съобщила за смъртта на служителката си в Telegram. „Инна Замесова, диспечер на спешната диспечерска служба на Харковския клон на "Газмереж", беше убита по време на руски терористичен обстрел на жилищни сгради в община Велико Бурлуцк на област Купян“, се казва в публикацията.

Според пресслужбата жената е трябвало да поеме управлението в първия ден на август.

"Ина координираше заминаванията на спешната бригада по обажданията на жителите на общността, съпругът й беше служител на Държавната служба за извънредни ситуации. Работата и на двамата беше насочена към спасяване на животи и оказване на помощ на хора в трудни ситуации", съобщи "Газмереж".

Съпругът е пристигнал с колегите си след сигнал за разрушения от въздушния удар.

„Най-лошото нещо за спасителите е да отидат в собствения си дом на повикване... За съжаление, това се случи с пожарникар от регионалната служба за спешна помощ в Харков: мъж дойде да гаси пожар след масирана въздушна бомбардировка и се оказа гори в собствения си дом", съобщиха от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.

