След руската атака срещу светиня в Киев: Папата пак призова за край на войната в Украйна

Папа Лъв XIV призова към молитви за прекратяване на войната в Украйна след руския обстрел на Киево-Печорската лавра на 15 юни, предаде Укринформ, като се позова на публикация на Светия отец в социалната платформа "X". Има тревожни новини за войната в Украйна, която продължава да се разраства. Има много невинни жертви, загинали спасители, а църкви и обекти на културното наследство са опустошени от пламъците", написа папата.

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Светият отец подчерта, че изразява солидарност с всички ранени и онези, скърбящи за своите близки, както и с онези, които "продължават да служат на живота с кураж сред насилието".

"Нека се молим заедно тази война да приключи. Нека помолим Господ да открие пътища за диалог, да угаси омразата и да направи възможен справедлив и траен мир", добави папата.