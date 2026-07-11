Кой има имен ден днес, 11 юли 2026 г. Честито!

На 11 юли 2026 г. имен ден отбелязват всички, които носят името Олга, Олег и производните им. На този ден църквата почита Св. равноапостолна Олга. Света благоверна Олга била съпруга на киевския княз Игор. След ранната смърт на съпруга си тя поела управлението на княжеството до пълнолетието на своя син Светослав. Княгиня Олга деятелно се заела да благоустроява държавата. Обикаляла всички области на страната и навсякъде оставяла следи от мъдри грижи, като въвеждала в управлението ред и правосъдие. С това тя спечелила любовта на народа и се прославила като мъдра управителка.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Нека светлината на твоите очи огрява пътя ти и прави щастливи всички, които обичаш и цениш! Да се случват чудеса и това, което е най-полезното за теб! Весел празник!

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Нека този ден бъде празник за теб и всички твои любими хора и приятели! Да има слънце, когато ти е студено и дъжд, когато имаш нужда от него! Всяко твое желание да е закон!

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Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичана!

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване!

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Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет!

Имени дни през юли 2026 г.

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