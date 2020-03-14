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Смъртните случаи от коронавирус във Великобритания се удвоиха

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Смъртните случаи от коронавирус във Великобритания се удвоиха
Снимка: iStock
Още десет души във Великобритания са починали вследствие на усложнения от новия вид коронавирус, с което общият брой на смъртните случаи достигна 21, съобщи ВВС.

Съобщава се, че всички починали пациенти са от група в риск.

Смъртните случаи са от различни райони в цяла Англия - Лондон, Бирмингам и Лестър.

Общият брой на потвърдените положителни случаи във Великобритания е достигнал 1140, като са били тествани 37 746 души.

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