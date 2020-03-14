Смъртните случаи от коронавирус във Великобритания се удвоиха
Още десет души във Великобритания са починали вследствие на усложнения от новия вид коронавирус, с което общият брой на смъртните случаи достигна 21, съобщи ВВС.
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Редактор:
Спасиана Кирилова
Етикети: коронавирус Великобритания смъртни случаи денонощие
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